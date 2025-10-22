Alfredo Adame, ícono de moda: los mejores looks del “Golden Boy” en La Granja VIP

Alfredo Adame ha sido una de las celebridades que más ha llamado la atención en La Granja VIP, por diferentes razones. Además de la actitud que ha mostrado o su recién estrenado “Freddy Show”, están sus outfits todo que ver con la temática del reality show.

A continuación, enlistamos algunos de los mejores atuendos que el “Golden Boy” llevó en la primera semana de La Granja VIP.

Los mejores looks de Alfredo Adame en La Granja VIP

1. En la primera Gala de La Granja VIP

Alfredo Adame llegó a servir outfits desde la primera noche en La Granja VIP. Durante el gran estreno, el conductor llegó con una colorida camisa de colores cuya ilustración más importante es un gallo a gran escala. Era una prenda difícil de portar, pues requiere equilibrio y armonía con el resto del look.

2. En el primer lunes de El Capataz

Para Adame llegar con outfits promedio no era opción, por eso quiso deslumbrar con este traje café con siluetas de caballos plasmadas en blanco. Lástima que ese día no le “chulearon” el look, porque Adal Ramones regañó a los peones que estaban rompiendo las reglas (entre ellos, el “Golden Boy").

3. En la primera Asamblea

Una constante en los looks de Alfredo Adame, como en esta otra camisa, han sido los gallos. No es casualidad pues, antes de entrar a La Granja VIP, el “Golden Boy” declaró en su gira de medios que se identifica con este animal por su poder; además de que es “bravo”, también es “noble y guerrero”.

4. En La Salvación

Una vez más, los gallos se hicieron presentes en la camisa de Alfredo Adame. Fue un look muy alegre y perfectamente acorde para la noche en que dejó de estar nominado.

5. El look del “Freddy Show”

No podíamos dejar fuera el favorito de muchos: el traje amarillo brillante con siluetas de gallos en blanco que se puso para conducir el “Freddy Show” de talentos. Definitivamente, es como si el “Golden Boy” se representara a sí mismo con la ropa que está usando en La Granja VIP.