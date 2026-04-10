Entre LÁGRIMAS, Lupita Villalobos comparte audio sobre supuesta infidelidad de su esposo y MENSAJES DE TEXTO

Tras semanas de especulaciones y rumores sobre una supuesta infidelidad hacia Lupita Villalobos por parte de su esposo, Juan Luis Torres, la creadora de contenido compartió un audio en su canal de difusión donde aborda el tema. También compartió una historia con capturas de conversaciones y un texto en el que desmiente cualquier traición entre ellos.

|Crédito: Instagram. @lupitavillalobossbeltran

Lupita Villalobos comparte conversaciones con su esposo y un audio llorando

"Todo mundo ha especulado y ha sacado teorías sobre mi relación con Juan. Que si me fue infiel, que si le soy infiel, todo lo que han dicho ha sido muy hiriente e irreal", escribió Lupita Villalobos en su historia de Instagram. "No está pasando nada de lo que dicen. Juan está siendo mi mayor apoyo, no nos hemos traicionado, no hay terceras personas, lo que está pasando entre Juan y yo es muy nuestro y lo estamos llevando desde el amor".

La historia de Instagram contenía varias capturas de mensajes donde Juan apoya a Lupita y le aconseja que, ante la ola de 'hate' que atraviesan, ella comparta el contenido que acostumbra y que anime a sus seguidoras. "Confía en ti, Lupita, sube cosas tuyas, trata de hacer tu vida. De verdad creételo, eres mucho más de lo que tratan de sacar", decía uno de los mensajes de Juan.

Recordemos que hace algunas semanas, tras la boda de Un Tal Fredo, se especuló que Lupita se había separado de Juan a poco más de medio año de casarse. Ella misma salió a desmentir esa información y aseguró que su matrimonio sí estaba pasando por una crisis, pero estaban juntos.

De manera independiente a la historia de Instagram, en su canal de difusión la influencer compartió un audio en el que se le escucha llorando. Sin embargo, ella asegura en el audio que está llorando "de felicidad" ante los mensajes "súper lindos" que ha recibido de fans.

Asegura que volverá a su programación habitual, que suele centrarse en la comedia y estilo de vida, y agradeció a sus seguidoras. "Este llanto no es de víctima ni nada, al contrario, es de felicidad".

