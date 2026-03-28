Así fue como Quesito predijo su ruptura con Arturo en un episodio de “Las Alucines”

Tras semanas de rumores en redes sociales, Quesito de “Las Alucines” finalmente confirmó su ruptura con Arturo Madrazo a través de su canal de difusión en Instagram. No obstante, Kass Quezada habría predicho el fin de su relación al hablar sobre la famosa “teoría de los zapatos” en un episodio previo en su podcast con Lupita Villalobos.

¿Qué dice la teoría de los zapatos?

La teoría de los zapatos dice que no debes regalar ningún tipo de calzado a tu pareja, ya que le estarías dando las herramientas para que esta persona camine y se aleje de ti. En otras palabras, regalar zapatos es sinónimo de una ruptura inminente en una relación, según la teoría.

Quesito de “Las Alucines” predijo su ruptura con Arturo: la teoría de los zapatos que se hizo realidad

En octubre de 2024, Quesito habló sobre esta teoría en el podcast de “Las Alucines” y compartió una anécdota personal en la que su entonces pareja, Arturo, le regaló unos zapatos que ella quería. Si bien su primera reacción fue de agradecimiento y emoción, en seguida recordó el significado detrás.

“Yo tengo la teoría de que si tu regalas zapatos en una relación, le estás dando los zapatos con los que esa persona tiene permiso para irse. Mi abuelita me enseñó eso”, dice Kass antes de mencionar que Arturo le regaló unos zapatos por su cumpleaños. “Me emocioné, porque los vi y porque yo los colecciono. Y luego le dije ‘Arturo, ¿por qué me regalaste zapatos? Me tengo que ir ahora. Tendremos que cortar”, aseguró en forma de broma.

¿Cuánto tiempo duraron Quesito y Arturo?

Según informó Kass Quezada en un comunicado vía IG, su relación con Arturo duró casi tres años. Si bien la influencer no revela los motivos detrás de la ruptura, asegura que no terminaron mal y que nadie le hizo nada a nadie, contrario a los rumores que circulan en redes sociales, en los que se decía que Arturo le había sido infiel a la creadora de contenido.

A lo largo del escrito, Quesito también pide respeto tanto para ella como para Arturo, especialmente porque éste último no es figura pública; y agradece el amor y la paciencia que le demostró a lo largo de la relación. “No me arrepiento ni un día”, aseguró.