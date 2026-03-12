Reconocida influencer sufre terrible accidente y quemaduras de tercer grado; un famoso pantalón le salvó las piernas

La famosa influencer Amy Vela, mejor conocida como “Amyga virtual” compartió en su cuenta de instagram uno de los momentos que puso en riesgo su vida: un accidente automovilístico, el cual le provocó severos daños. Sin embargo, el famoso pantalón que vende la influencer Sol León hizo que no tuviera ningún daño de la cintura hacia abajo.

¿Cómo fue el accidente de Amy Vela?

A través de un video, Amy Vela compartió con sus seguidores su experiencia en un accidente automovilístico. La creadora de contenido dijo que todo había ocurrido cuando ella manejaba a altos niveles de velocidad, sin embargo no llevaba puesto el cinturón de seguridad “Me creí Toreto ese día, la verdad, no llevaba el cinturón, al momento de agarrar la curva se me descontroló el vehículo”, dijo mientras señaló que el auto no solo quedó destrozado sino que ella se salió del carro.

La reconocida influencer dijo que no recordaba mucho del accidente ya que le había dado amnesia, pero mencionó que tuvo quemaduras de segundo y tercer grado, su brazo izquierdo quedó debajo del auto y tuvieron que partir el vehículo para poder sacarlo, además su frente quedó destrozada ya que le pusieron dos placas de titanio, siete tornillos y el cincuenta por ciento de su naríz quedó destrozada. Sin embargo, una de las cosas que mencionó Amy fue que de la cintura para abajo no le había ocurrido absolutamente nada ya que llevaba puesto los famosos pantalones que vende la influencer Sol León de “Sol Beauty & Care” “Está bien grueso, no me pudo atravesar nada”, fue lo que mencionó Amy. Incluso dijó que aunque la prenda se llenó de sangre no los quiso tirar.

¿Qué aprendió Amy Vela sobre su accidente?

En un video que compartió a través de sus redes sociales la famosa influencer dijo que luego de su accidente había aprendido algunas cosas como que no todos eran sus amigos ya que es en los momentos más difíciles cuando se puede descubrir quién es una verdadera amistad. Por otro lado, mencionó que era muy importante contratar un seguro de gastos médicos pues dijo que ha gastado más de un millón y medio de pesos ya que le han realizado tres cirugías. Finalmente dijo que lo más importante que rescataba como lección era usar el cinturón de seguridad, Amy dijo que ese día ella iba acompañada y a su copiloto no le pasó nada ya que él llevaba puesto el cinturón.

La influencer ha tenido mucho apoyo por parte de sus seguidores quienes le han comentado que desean una pronta recuperación y paciencia para enfrentar todo este proceso así como muchos seguidores aplaudieron que Amy fuera responsable al compartir el uso del cinturón de seguridad.