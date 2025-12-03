Influencer Sol León protagoniza violenta pelea con su ex esposo y la novia de éste

Nuevamente las miradas de los internautas y los medios de comunicación se posicionan sobre la influencer Sol León. Es que la también empresaria se encuentra envuelta en una gran polémica tras separarse de su marido y, ahora, por haber sido parte de una fuerte pelea en la que hubo intercambio de golpes.

No es la primera vez que el nombre de Sol León y de su ex marido Roberto se encuentran en los medios de comunicación. Es que en 2024 el amor entre ambos llegó a su fin luego de que ella descubriera que él le era infiel con una mujer llamada Gabriela.

¿Sol León y su ex esposo se golpearon?

Lo sucedido el año pasado parece haber tenido un nuevo capítulo recientemente ya que en las redes sociales comenzaron a circular videos en donde se muestra un enfrentamiento verbal que luego pasó a lo físico. Quienes tuvieron el choque de puños fue una empleada de Sol León y Gabriela, actual pareja de Roberto.

Esto sucedía mientras la influencer y su ex esposo intentaban defender a una y otra de las mujeres. Además, una de las hijas de ambos se expresó al respecto y acusó a Roberto de haberla violentado.

Acusaciones cruzadas entre Sol León y su ex esposo

Los hechos que se viralizaron en redes sociales tuvieron luego al señor Roberto ofreciendo declaraciones a través de las cuales cargó duramente contra Sol León. El ex marido de la influencer dijo que se le había olvidado de dónde la había sacado, haciendo alusión a un a un club de bailarinas nocturno.

Esta polémica ha ganado lugar en las plataformas digitales en donde los internautas no han tardado en dar inicio a un debate. Mientras algunos critican las declaraciones de Roberto, otros muestran preocupación por las hijas que ambos habían adoptado. Por su parte, otros usuarios de las redes se regocijan por el polémico presente que la influencer está atravesando.