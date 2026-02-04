Ángela Aguilar deja de seguir a Cazzu en la única red social donde aún había un contacto con ella

En redes sociales como Instagram y TikTok, usuarios exhibieron hace un par de días que Ángela Aguilar todavía seguía a Cazzu en la red social Threads. Al parecer la intérprete de regional mexicano se habría dado cuenta de la polémica, pues hace unas horas usuarios reportaron que dejó de seguirla.

La cuenta de TikTok "Reyes del Escándalo" reportó que entre los usuarios seguidos por la cantante de "Nadie se va como llegó", ya no está la argentina. Hasta hace un día, el nombre de Cazzu sí aparecía en la lista.

Threads, la única red social donde Ángela Aguilar aún seguía a Cazzu

Threads es una red social que funciona desde verano de 2023, la cual se basa en textos cortos al estilo de X (antes Twitter). Aunque tiene una buena base de usuarios, no suele ser la primera red social donde los artistas publican actualizaciones constantes o comunicados, como ocurre con Instagram.

Cazzu es una de las intérpretes que sigue siendo activa en Threads y publica regularmente, principalmente anuncios sobre su carrera musical, videos de sus presentaciones y agradecimientos.

Ángela Aguilar es mucho menos constante en sus publicaciones de Threads; hay ocasiones en que publica 2 ó 3 veces al mes, y luego deja de usar la red social por otro par de meses. Hace unos días publicó una serie de fotografías suyas y, a partir de esto, usuarios de la red social notaron un detalle: todavía seguía a Cazzu.

De inmediato surgieron críticas hacia Ángela Aguilar en los comentarios del video original y otros donde se retomó la información; incluso se le acusó de estar "obsesionada" y de usar Threads para enterarse de lo que pasaba en la vida de Cazzu. "Obviamente es su fan número 1" y "qué miedo", son algunos de los comentarios principales.

También hay usuarios especulando que, como Ángela Aguilar no usa tanto Threads en comparación con Instagram o TikTok, simplemente en algún momento se le olvidó dejar de seguir a la cantante argentina.

Hoy, 4 de febrero, videos de TikTok con capturas de pantalla muestran que Ángela ya dejó de seguir a Cazzu en Threads a partir de la polémica que enfrentó.