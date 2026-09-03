Ángela Aguilar dice que dejó de salir de su casa por miedo. “Viví una que otra agresión”

Una de las figuras públicas más polémicas de los últimos años es Ángela Aguilar, al encontrarse en el centro de opiniones divididas en redes sociales. En una entrevista, la cantante de regional mexicano confesó que ha dejado de salir de su casa, en medio del 'hate' que recibe.

Durante una dinámica que consiste en realizar una entrevista mientras cocinan, el presentador Jomari Goyso le preguntó directamente a Ángela Aguilar si había dejado de salir de su hogar o se había recluido por miedo. "Sí duré 2 ó 3 meses sin salir de mi casa en lo absoluto", respondió ella. "Yo era mucho de salir sola y de repente viví una que otra agresión que dije, 'no ya'".

La intérprete relató que, por recomendación de su psicóloga, comenzó a retomar su vida poco a poco; incluso su madre, Aneliz Álvarez Alcalá, la llegó a acompañar al súper para apoyarla en el proceso. Ángela admitió que sus padres todavía "siguen preocupadísimos" por ella, y que Pepe Aguilar constantemente le pregunta si está bien o si tiene ansiedad.

Existe una canción, "Lágrimas en mi garganta", que Ángela Aguilar relaciona con su carrera y con las experiencias que ha vivido. "Yo siento que me robaron mucha ilusión de la gente y de la vida. Descubrí que la gente no era tan buena y tan honesta".

Sin embargo, a pesar de las agresiones que ha enfrentado, la cantante afirmó que durante su tiempo en casa descubrió facetas de ella que no había tenido oportunidad de conocer. "He aprendido estar en calma, en silencio".

Ángela Aguilar dice que preferiría no ser famosa

En uno de los momentos más fuertes de su entrevista, el presentador le preguntó a Ángela Aguilar que si le dieran la opción de quitarse la fama y llevar una vida normal, la elegiría. Ella respondió que sí tomaría esa oportunidad, en este momento de su vida.

Por otro lado, dejó ver que en 10 años se imagina teniendo una familia con Christian Nodal, su esposo.