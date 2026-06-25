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Leonardo Aguilar se lleva un regaño por tocar el balón oficial del Mundial 2026 durante el México vs. Chequia
Leonardo Aguilar pensó que solo se tomaría una simple foto y terminó recibiendo un fuerte llamado de atención por tocar el balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
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VIDEO: Acusan a Pepe Aguilar de humillar en público a su hijo Leonardo y negarle abrazo
Le llueven críticas a Pepe Aguilar por un video donde “humilla” a su hijo Leonardo mientras promociona uno de sus sencillos, además de negarle un abrazo.
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De los Aguilar a los Fernández: 5 patriarcas de icónicas dinastías mexicanas, para recordar el Día del Padre
A menos de una semana del Día del Padre 2026, recordamos a los patriarcas de las mayores dinastías mexicanas en la música y actuación, como Pepe Aguilar.
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Pepe Aguilar rinde homenaje a su padre, Antonio Aguilar, con emotivo álbum
En exclusiva para Ventaneando, Pepe Aguilar habla sobre el lanzamiento de su nuevo álbum, con el que rinde homenaje a su padre, Antonio Aguilar.
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Aseguran que EXPULSARON a Aneliz, hija de Pepe Aguilar, de una universidad en Londres; esto sabemos
La hija mayor de Pepe Aguilar, en el ojo del huracán luego de los rumores sobre una supuesta expulsión de una universidad en Londres tras un fuerte conflicto.
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Christian Nodal habló de dinero y golpes bajos en su carrera en medio del conflicto con su familia
Christian Nodal habla de las heridas que dejan las traiciones y se incrementa el morbo alrededor de la relación con su familia. ¿El Forajido se habla con ellos?
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Emiliano Aguilar confiesa si renunciará a su apellido por peleas con su papá
Emiliano Aguilar confesó hasta qué nivel llega la bronca que tiene con su padre, pues confesó si se quitará el apellido del charro. He aquí sus declaraciones.
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Emiliano comparte inédita foto con Pepe Aguilar y su mamá ¿habrá reconciliación?
El inetgrante de la dinastía Aguilar sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía junto a Pepe Aguilar desatando rumores de una posible reconciliación.
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"El público cómo te hace te destruye" Emiliano Aguilar opina sobre la baja venta de boletos de su papá, Pepe Aguilar
Emiliano Aguilar revela que ya habló con su prima Majo Aguilar y acepta que no es prudente hacer actualmente una colaboración debido a la polémica entre la dinastía.
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¿Ya no vende? Pepe Aguilar cancela 9 conciertos en Estados Unidos
El tour de Pepe Aguilar en Estados Unidos atraviesa su peor momento, pues a la lista de conciertos cancelados se suma una fecha más.
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