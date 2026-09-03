La parte inferior o debajo de la alacena suele quedar libre, aunque puede convertirse en una zona útil para colocar utensilios, especias, tazas o accesorios de uso frecuente. Por ello, estas 6 soluciones te darán una idea de qué hacer con el espacio desperdiciado de la cocina, donde también puedes aprovechar la zona entre la pared y el refrigerador.

Antes de poner manos a la obra con opciones de rieles, ganchos, repisas y contenedores, se recomienda medir el espacio que hay debajo de la alacena; es decir, el largo y la profundidad. La mayoría de las soluciones deben quedar correctamente ancladas para evitar que se caigan, por lo que se deben utilizar tornillos y taquetes adecuados para cada superficie, como la encimera, cuyo material reemplaza al mármol y granito.

Qué hacer con el espacio debajo de la alacena en la cocina: 6 soluciones para dejar de desperdiciarlo|IA

Así puedes ocupar el espacio debajo de la alacena

1. Riel con ganchos: Un riel metálico es ideal para instalar en la zona inferior del mueble para colgar cucharones, espátulas, pinzas, tazas o paños.

2. Repisas estrechas: Una pequeña repisa debajo del mueble puede almacenar frascos de especias, sal, pimienta, aceites pequeños o ingredientes que se utilizan a diario en la cocina.

3. Barra para tazas: Las tazas llegan a ocupar bastante espacio dentro de los muebles cuando se almacenan apiladas. Es por ello que una barra con pequeños ganchos las puede almacenar en la parte debajo de la alacena.

4. Organizador metálico: Los accesorios magnéticos pueden reservarse para determinados objetos metálicos. Una opción es una pieza que combina repisas con un riel magnético para cuchillos.

5. Recipiente: Un recipiente debajo de la alacena puede guardar cucharas, abrebotellas, pinzas o pequeños accesorios.

6. Estación de almacenamiento: Una última alternativa es la de combinar una repisa con ganchos debajo. Así, la estructura superior puede almacenar frascos o recipientes y la parte inferior queda disponible para utensilios.

Es preciso mencionar que no se recomienda colocar artículos pesados sobre estructuras que no hayan sido diseñadas para soportarlos.