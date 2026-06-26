Ángela Aguilar reaparece con INESPERADOS MENSAJES y lanza una poderosa indirecta: “Me fui con el corazón lleno”

El pasado jueves 25 de junio la reconocida cantante de música regional mexicana, Ángela Aguilar, sorprendió a todos sus seguidores en su canal de WhatsApp, esto luego de que estuviera ausente en dicha red desde el 9 de mayo del presente año. La intérprete de “Qué Agonía” compartió un mensaje y video inesperado a todos sus seguidores.

¿Qué mensaje compartió Ángela Aguilar en sus redes sociales?

A través de su canal de difusión en WhatsApp, la esposa de Christian Nodal compartió dos videos, en el primero de observa un poco de la rutina de la artista en donde realiza trabajos, pendientes y sale de casa. En el segundo un poco de su rancho en Tayahua, Zacatecas, su caballo, tiempo con su marido Nodal y algunas visitas a familiares. Además de eso la intérprete de "Dime Cómo Quieres" expresó a sus seguidores que los había extrañado mucho.

“Volví a sentir esa paz que solo ciertos lugares y ciertas personas saben dar. Me fuí con el corazón lleno y muy agradecida” fueron algunas de las palabras que la artista expresó en su canal, además de que mencionó que le da mucha ilusión ir a Colombia, “Ya estoy lista para cantar juntos”, fueron las palabras con las que la artista cerró su mensaje.

¿Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron por la iglesia?

Momentos antes de que la cantante compartiera detalles de sus días en Zacatecas, un rumor sobre una posible boda religiosa entre Ángela Aguilar y su esposo Nodal comenzó a darle la vuelta al internet ya que se comenzó a decir que ambos habían contraído matrimonio por la vía religiosa, esto luego de que ambos llevaran puestos nuevos anillos en sus dedos anulares, hecho que desató especulaciones sobre una boda religiosa ya que la pareja se ha casado solamente por la vía civil, evento que sucedió el pasado 24 de julio de 2024 en una hacienda en Morelos.

Hasta el momento no hay más información sobre el tema o un comunicado oficial que indique si se casaron por la iglesia además de que la pareja no se ha pronunciado ante los hechos. Actualmente ambos son una de las parejas más famosas dentro del espectáculo, debido a sus carreras musicales y a los rumores, especulaciones y críticas que han girado en torno a ambos los últimos años.