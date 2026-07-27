Al Chef Édgar Núñez de MasterChef 24/7 le da gusto que Michelle y Lancer terminaran por esta increíble razón

El romance de Lancer y Michelle llegó a su fin en MasterChef 24/7, por lo que pasaron de estar acaramelados en todo momento a ya ni siquiera hablarse. Y luego del duro enfrentamiento que vivieron para entrar al top 12, el Chef Édgar Núñez habló con los cocineros y terminó confesando que, desde su punto de vista, esta separación será sumamente beneficiosa.

Esto ya que tal como les dijo, se ha dado cuenta de que ponen más atención en clases y hasta Bruno, nombre real del participante, ahora elige estar en las estaciones de hasta enfrente para no perderse ni un solo detalle de las explicaciones que les dan. Por lo que hasta le dio las gracias a "Michito" y le dijo que disfrutara la vida de soltera.

"Yo te agradezco mucho, porque así mi amigo Lancer ya se viene a la primera fila y no está ahí", dijo divertido, dejando ver que el polémico cocinero le cae bien y que genuinamente le da gusto verlo enfocado.

¿Por qué terminaron Michelle y Lancer de MasterChef 24/7?

Desde que empezó este inesperado "shippeo" en la cocina más famosa de México, estuvo repleto de intensidad, peleas y reconciliaciones. Todo porque justo unos días antes de que el "Lanchelle" llegara a su final, ya mostraban señales de que las cosas no estaban nada bien entre ellos y cada vez les era más difícil disimularlo.

Así que tras varias pláticas difíciles, Lancer tomó la decisión de terminar su romance con Michelle y le dijo que "ya no podía más", haciendo referencia a la dinámica que estaban teniendo y ya le resultaba desgastante. Al respecto, "Michito" le señaló que desde un principio le dijo que su carácter era muy fuerte y le reprochó que muchas de sus discusiones se originaron porque no le tenía la misma lealtad que ella.

En cuanto a su convivencia, los cocineros acordaron tener un trato cordial, pero con el paso de los días se ignoraron hasta el punto de no dirigirse la palabra. Y lo que sin duda ninguno de los dos se esperaba, fue que terminarían en un cara a cara de MasterChef 24/7, dinámica en la que Lancer resultó victorioso.