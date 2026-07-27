Plomero dice cómo saber si tu inodoro tiene una pequeña fuga y ni siquiera te das cuenta

Un inodoro con una fuga pequeña puede pasar desapercibido durante semanas o incluso meses hasta que te das cuenta en el recibo de pago. Detectar una fuga de agua a tiempo ayuda a evitar un aumento en el recibo de agua y previene daños en el baño, especialmente cuando el problema comienza dentro del tanque o en la base del sanitario .

El plomero de Federal Plumbing explicó en un video de TikTok que uno de los primeros signos de una fuga de agua son los tornillos oxidados que sujetan el inodoro al piso.

Aunque muchas personas creen que el óxido es solo un problema estético, en realidad puede ser una señal de que el agua se está filtrando lentamente por la base del sanitario, manteniendo la humedad de forma constante.

El especialista también recomienda revisar si hay manchas de humedad, malos olores o pequeñas acumulaciones de agua alrededor del inodoro para actuar antes de que el problema empeore .

Cómo arreglar un inodoro: cuidados y mantenimiento que debes hacerle para evitar fugas

Realizar un mantenimiento preventivo del inodoro es la mejor forma de evitar fugas de agua. Conviene inspeccionar periódicamente el estado de la válvula de descarga, el flotador, el sello de cera y las conexiones de la manguera de suministro.

Si alguno de estos componentes presenta desgaste, lo más recomendable es reemplazarlo de inmediato para evitar filtraciones mayores, dice el plomero en su video.

También es importante limpiar regularmente el tanque para evitar la acumulación de minerales que puedan afectar el funcionamiento de las piezas internas. Un buen mantenimiento prolonga la vida útil del inodoro, mejora su funcionamiento y reduce el riesgo de reparaciones costosas, además de garantizar que cada descarga sea eficiente.

Cuida que tu inodoro no tenga una fuga de agua.|(CANVA)

La Autoridad del Agua de Portland recomienda realizar una prueba muy sencilla para detectar fugas ocultas. Solo debes colocar unas gotas de colorante alimentario dentro del tanque y esperar entre 15 y 30 minutos sin accionar la descarga.

Si el agua de la taza cambia de color, significa que existe una fuga interna que debe repararse, aunque el inodoro parezca funcionar con normalidad.

Además, advierte que atender este tipo de fallas a tiempo evita desperdiciar cientos de litros de agua con el paso de los días.

Errores que debes evitar que provocan que el inodoro tenga fuga de agua