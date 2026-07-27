Cómo maquillar las pestañas con rímel y que generen impacto: paso a paso

Un buen maquillaje de pestañas puede transformar por completo la mirada, incluso si llevas un maquillaje muy natural. La diferencia no siempre está en comprar el rímel más caro, sino en la forma de aplicarlo. Desde preparar las pestañas hasta la dirección en la que deslizas el cepillo, cada paso influye en el resultado final. Si quieres conseguir más volumen, longitud y una mirada más abierta sin recurrir a pestañas postizas, sigue esta técnica que utilizan para aprovechar al máximo cualquier máscara de pestañas.

Esta es la manera correcta de maquillar tus pestañas para lograr un efecto de impacto

No importa si utilizas un rímel económico o uno de alta gama, de acuerdo con Maybelline, la preparación de las pestañas y la forma de aplicar el producto marcan la diferencia. Siguiendo estos pasos conseguirás una mirada más definida, pestañas mejor separadas y un efecto de mayor volumen sin esfuerzo.

