Cómo maquillar las pestañas con rímel y que generen impacto: paso a paso
Un simple movimiento en zigzag puede hacer que tus pestañas luzcan más largas, voluminosas y separadas. Así se aplica el rímel correctamente.
Un buen maquillaje de pestañas puede transformar por completo la mirada, incluso si llevas un maquillaje muy natural. La diferencia no siempre está en comprar el rímel más caro, sino en la forma de aplicarlo. Desde preparar las pestañas hasta la dirección en la que deslizas el cepillo, cada paso influye en el resultado final. Si quieres conseguir más volumen, longitud y una mirada más abierta sin recurrir a pestañas postizas, sigue esta técnica que utilizan para aprovechar al máximo cualquier máscara de pestañas.
Esta es la manera correcta de maquillar tus pestañas para lograr un efecto de impacto
No importa si utilizas un rímel económico o uno de alta gama, de acuerdo con Maybelline, la preparación de las pestañas y la forma de aplicar el producto marcan la diferencia. Siguiendo estos pasos conseguirás una mirada más definida, pestañas mejor separadas y un efecto de mayor volumen sin esfuerzo.
- Comienza con las pestañas completamente limpias. Antes de aplicar cualquier producto, asegúrate de eliminar restos de maquillaje, grasa o polvo acumulado durante el día. Las pestañas limpias permiten que el rímel se adhiera mejor y ayudan a evitar los grumos.
Si utilizaste un tratamiento para pestañas, espera unos minutos para que se absorba antes de comenzar con el maquillaje.
- Riza las pestañas antes del rímel. El enchinador sigue siendo uno de los mejores aliados para conseguir una mirada más despierta. Colócalo lo más cerca posible de la raíz sin pellizcar la piel y presiona suavemente durante unos 10 segundos.
Este paso crea una curvatura que ayuda a que las pestañas luzcan más largas y levantadas desde el primer momento.
- Saca el cepillo correctamente. Uno de los errores más comunes es bombear el cepillo dentro del envase para sacar más producto. En realidad, esto introduce aire en el tubo y hace que el rímel se seque con mayor rapidez.
Lo ideal es girar lentamente el cepillo mientras lo extraes para recoger la cantidad necesaria de producto.
- Aplica el rímel desde la raíz. Coloca el cepillo justo en la base de las pestañas superiores y comienza el movimiento desde ahí. Esto ayuda a crear la ilusión de una línea de pestañas más densa y aporta mayor volumen sin necesidad de aplicar demasiadas capas.
- Haz un movimiento en zigzag. Mientras deslizas el cepillo hacia las puntas, realiza un ligero movimiento en zigzag. De acuerdo con Vogue, esta técnica separa las pestañas, distribuye mejor el producto y evita que se peguen entre sí.
Al llegar al final, dirige ligeramente las pestañas hacia la sien para conseguir un efecto de mirada más abierta y alargada.
- Define las pestañas inferiores con moderación. Si buscas una expresión más intensa, aplica una capa ligera en las pestañas inferiores utilizando la punta del cepillo o un movimiento muy suave para evitar manchas.
Menos producto suele ofrecer un acabado más limpio y natural en esta zona.
- Corrige las manchas al final. Si el rímel toca el párpado durante la aplicación, espera a que se seque por completo. Después retíralo con un cotonito limpio o un cepillo pequeño para maquillaje.
Intentar limpiarlo cuando aún está húmedo puede arrastrar la sombra o el corrector y arruinar el resto del maquillaje.