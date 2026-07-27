Este es el perfume que huele a limpio y es ideal para llevarte de vacaciones

El perfume que huele a limpio y es perfecto para llevarte de vacaciones se perfila como una de las mejores opciones del verano 2026. Se trata de una bruma corporal con un aroma ligero, cremoso y tropical que aporta sensación de frescura sin resultar pesada: una característica muy valorada para los días de calor.

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En los últimos años, las brumas corporales han ganado terreno frente a los perfumes tradicionales gracias a la posibilidad de reaplicarlas durante el día. Expertos en perfumería coinciden en que este tipo de fragancias son ideales para viajes, escapadas a la playa o jornadas al aire libre, ya que ofrecen una experiencia olfativa fresca y confortable.

El perfume que huele a limpio y es tendencia en el verano 2026

Leite Néctar de Sol de Janeiro es una bruma perfumada de la familia Floral Frutal Gourmand para mujer que fue lanzada este año. La composición de este perfume de verano busca recrear la sensación de una piel recién cuidada, con un aroma suave y envolvente. Su pirámide olfativa está compuesta por:



Nota de salida: durazno. Aporta un inicio jugoso, fresco y luminoso.

durazno. Aporta un inicio jugoso, fresco y luminoso. Nota de corazón: leche de coco. Responsable de su carácter tropical y cremoso.

leche de coco. Responsable de su carácter tropical y cremoso. Nota de fondo: crema. Deja una estela delicada y reconfortante sobre la piel.

El resultado es una fragancia que transmite limpieza, suavidad y calidez, sin perder frescura. Esto la convierte en una excelente alternativa para quienes prefieren aromas discretos durante el verano.

La firma es conocida por desarrollar fragancias inspiradas en el estilo de vida brasileño, caracterizadas por notas solares, tropicales y gourmand que evocan vacaciones, playa y bienestar.

¿Por qué las brumas corporales son ideales para llevar de vacaciones?

Especialistas en perfumería explican que las altas temperaturas modifican la percepción de los perfumes. Por ello, durante el verano suelen recomendar composiciones más ligeras y fáciles de reaplicar. Estas son las ventajas de las brumas corporales:



Textura ligera: proporciona un aroma fresco que no resulta invasivo en climas cálidos.

proporciona un aroma fresco que no resulta invasivo en climas cálidos. Sensación de limpieza: las notas cremosas y frutales suaves ofrecen un efecto similar al de la piel recién salida de la ducha.

las notas cremosas y frutales suaves ofrecen un efecto similar al de la piel recién salida de la ducha. Fácil de reaplicar: al ser menos concentrada que un eau de parfum, puede utilizarse varias veces durante el día.

al ser menos concentrada que un eau de parfum, puede utilizarse varias veces durante el día. Versatilidad: funciona tanto para la playa como para paseos, cenas informales o viajes.

funciona tanto para la playa como para paseos, cenas informales o viajes. Formato práctico: suele presentarse en envases cómodos para llevar en la maleta o el bolso de viaje.

La Fragrance Foundation (organización internacional dedicada a la promoción y educación sobre perfumería) señala que las preferencias olfativas cambian con las estacione. Durante los meses cálidos, predominan las composiciones frescas, frutales, florales y ligeras por la sensación de confort que aportan.

Por su parte, Fragrantica destaca que las notas de coco, frutas jugosas y acordes cremosos son algunas de las más buscadas en las fragancias estivales porque evocan descanso, bienestar y ambientes tropicales sin saturar el olfato. De esta manera, para quienes buscan un aroma con efecto de "recién salido de la ducha" y fácil de llevar durante todo el día, esta nueva bruma se posiciona como una de las grandes tendencias del verano 2026.