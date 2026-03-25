Adrián Marcelo ACEPTA PELEAR con Poncho de Nigris en Ring Royale 2027 con sus propias condiciones: “Yo me voy a subir a ese ring”

Sin duda Ring Royale ha sido uno de los eventos más exitosos y con más visibilidad en el mundo del espectáculo. Es por eso que Adrián Marcelo no ha dudado en participar pues ha aceptado pelear con Poncho de Nigris en la edición de 2027. Sin embargo, quiere unirse a ese evento como socio y bajo ciertas condiciones.

¿Qué dijo Adrián Marcelo sobre pelear con Poncho de Nigris?

Fue a través del podcast “Conversaciones” en el episodio llamado “Opinando de las peleas de influencers” que el influencer, conductor y comediante regiomontano expresó sus condiciones para subirse al ring con Poncho de Nigris. La primera fue que busca ser socio de Ring Royale: “Yo me voy a subir a ese ring como empresario, no como empleado de alguien” mencionó. El comediante enfatizó que no busca ser “el dueño de la pelea”. Sin embargo, sí le gustaría ser parte fundamental del proyecto. Su segunda condición fue integrar a Julio César Chavez como piedra angular del proyecto, esto para que el reconocido boxeador se convirtiera en promotor pues busca que los tres tengan la parte que les corresponde.

Por otro lado, Adrian Marcelo puso como última condición hacer un espectáculo que destaque el boxeo tradicional pues considera que es una de las disciplinas deportivas más importantes del país. Esto sin duda ha generado diversas opiniones en redes sociales ya que ambos han sido conocidos por tener una rivalidad pública.

¿Quiénes pelearán en Ring Royale 2027?

Hasta el momento se desconoce quiénes se subirán al ring en la edición del siguiente año de Ring Royale. Sin embargo, Poncho de Nigris ha confirmado que ya hay dos peleas aseguradas y aunque no mencionó los nombres de las personas dejó en claro que “serán virales”.

“Aquí son celebridades. No streamers ni gamers de niños. Aquí pura celebridad” fueron palabras que compartió a través de su cuenta de X mientras dejó en claro que busca cerrar cinco peleas más.

Que tengan una excelente semana. Ya tenemos 2 peleas muy virales para la segunda edición de #ringroyale quiénes más de los famosos les gustaría ver y que sean virales !!!! Aquí son celebridades. No streamers ni gamers de niños. Aquí pura celebridad. 5 peleas más, los leo. — Poncho De Nigris (@_PonchoDeNigris) March 23, 2026

Luego del éxito de Ring Royale 2026 muchos fans del evento buscan que las peleas del siguiente año sean memorables. El evento alcanzó un gran reconocimiento, tanto que se posicionó por encima de los Oscars 2026 en tendencias a nivel nacional pues superó las 20 millones de visualizaciones.