4 versiones del corte wolf cut que enmarcan el rostro y transforman el cabello lacio al instante

El cabello debe ser cuidado de diversas maneras pero no solo para lograr un mantenimiento adecuado con el paso del tiempo, sino para que podamos vernos siempre bien. El corte de cabello y el estilo de peinado que elijamos será siempre determinante de nuestra imagen.

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Las tendencias traen consigo recomendaciones que muchos toman como cambios obligatorios, pero algunos estilos de corte de cabello siempre están y se actualizan muy poco. Algunos parecen no sufrir el paso del tiempo y su vigencia se mantiene, sobre todo porque se los vuelve a elegir una y otra vez.

¿Qué es el corte wolf cut?

Dentro de los estilos de corte de cabello más elegidos podemos nombrar al wolf cut, o corte lobo, que los expertos del rubro describe como un estilo híbrido que fusiona el volumen salvaje del mullet con el desfilado desenfadado del shag.

La característica principal del corte wolf cut es el trabajo de capas escalonadas muy marcadas. Esto quiere decir que se pueden ver más cortas y pobladas en la coronilla (para dar cuerpo y textura) y progresivamente más largas e desfiladas hacia las puntas.

Wolf cut en cabello lacio

El corte de cabello wolf cut suele acompañarse de un flequillo que ayuda a enmarcar el rostro. Es en este punto que hoy pondremos de relieve cuatro variaciones de este corte que fueron diseñadas para dar forma a las facciones y revitalizar el pelo lacio al instante:

Soft Wolf con Flequillo Cortina (Curtain Bangs)

Cómo enmarca el rostro: Las capas frontales nacen justo a la altura de los pómulos y se abren suavemente hacia los lados, suavizando los ángulos del rostro.

Efecto en pelo lacio: Crea una ilusión de densidad en la parte superior sin restar largo, aportando una caída fluida que rompe con la rigidez del liso extremo.

Wolf Cut Escalonado Estilo Shag (Capas Pluma)

Cómo enmarca el rostro: Utiliza mechones desfilados muy finos alrededor del mentón y la mandíbula, abrazando las facciones y acentuando la línea del cuello.

Efecto en pelo lacio: Las capas plumas añaden textura visual inmediata; con un poco de spray texturizador, el cabello lacio adquiere ese aire despeinado y desenfadado sin necesidad de usar planchas o bucleadoras.

Mini Wolf o Wolf Bob

Cómo enmarca el rostro: Al llevar la longitud por encima de los hombros o a la altura de la mandíbula, dirige toda la atención hacia la zona media de la cara, resaltando la mirada y la boca.

Efecto en pelo lacio: Es la versión con mayor impacto en melenas lisas, ya que al recortar el largo, el pelo gana elevación en las raíces y un cuerpo redondeado natural.

Wolf Cut Largo con Flequillo Despuntado (Wispy Bangs)