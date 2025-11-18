Filtran la identidad de la supuesta nueva novia de Otto Padrón, exesposo de Angélica Vale

Angélica Vale confirmó hace una semana que está en pleno proceso de divorcio de su esposo, Otto Padrón , de quien se separó desde abril de este año. Sin embargo, tras el escándalo han surgido varias teorías sobre la razón por la que terminó el amor en la pareja; una de ellas ya se filtró y causó conmoción.

Y es que recientemente salió a la luz quién sería la supuesta nueva novia del empresario tras su separación. Según Gustavo Adolfo Infante, cuenta con información delicada que reveló en Sale el Sol, donde afirmó que Padrón podría estar saliendo con la mamá de uno de los compañeros de escuela de sus hijos, Angeliquita y Nicolás.

“El amor siempre triunfa por sobre todas las cosas”, Angélica Vale pide que no afecten a sus hijos por su divorcio TV Azteca [VIDEO] Angélica Vale alzó la voz para responder a los que se han pronunciado sobre su divorcio de Otto Padrón y que de manera indirecta han afectado a sus hijos.

Los conductores del programa señalaron que esta relación habría comenzado después de que la actriz y comediante terminó con Otto, por lo que no se trataría de una infidelidad, como se ha especulado.

Cabe señalar que esta no es la única versión que circula sobre quién podría ser el nuevo amor de Otto Padrón.

Otto Padrón saldría con una mujer menor que él, según Mhoni Vidente

Días después de que se filtró el documento de la demanda de divorcio de Otto Padrón contra Angélica Vale, comenzó a circular otra versión sobre un nuevo romance del empresario. Según las predicciones de Mhoni Vidente, el cubano terminaría casándose con una mujer menor que él, de entre 28 y 30 años.

Dicen que Angélica Vale fue la infiel: este sería el bailarín con quien sale tras su divorcio de Otto Padrón

El supuesto amorío de Otto Padrón no es el único rumor. También se filtró que Angélica Vale habría sido infiel a su esposo y que esa habría sido la causa de su separación. De acuerdo con Chismonic 3, la actriz de ‘La Fea Más Bella’ estaría saliendo con el bailarín Julio Ramírez, a quien conoció en la obra Vaselina con Timbiriche.

(YouTube/Angélica Vale) Angélica Vale y Otto Padrón confirmaron su divorcio.

Sin embargo, la actriz reaccionó y decidió aclarar de una vez por todas este escándalo.

¿Qué dijo Angélica Vale sobre los rumores de infidelidad a Otto Padrón?

Angélica Vale rompió el silencio sobre los señalamientos de infidelidad en su matrimonio con Otto Padrón, asegurando que “es fácil juzgar” su historia de amor. También agradeció a quienes “no hacen caso” de lo que se dice de ella y de su expareja.

Más tarde aclaró que no hablará más del tema por el bienestar de sus hijos y por su proceso legal: “No voy a hablar, no porque no tenga cómo defenderme, sino porque mis abogados me han dicho que no hable. Y dos, porque yo nunca he estado en escándalos. Ya me tocará mi momento de hablar, ya me tocará mi momento de decir mis versiones, de decir las razones por las cuales llegamos a tomar esta decisión tanto Otto como yo”.