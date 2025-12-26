Angélica Vale publica inesperado mensaje en su primera Navidad separada de Otto Padrón

Angélica Vale hizo una inesperada publicación en Navidad , a un mes de confirmar su divorcio de Otto Padrón. La actriz y comediante mexicana mostró cómo fue su noche navideña tras el fin de su matrimonio de 14 años.

En una foto compartida en sus historias de Instagram, la protagonista de La Fea Más Bella dejó ver que fue la anfitriona de la cena y que reunió a más de 10 invitados alrededor de la mesa.

“Fue una verdadera delicia estar en tu casa esta Nochebuena. Gracias, Angie, te adoro”, escribió una de las invitadas. Como respuesta, Vale contestó: “¡Yo más!”, acompañado de dos emojis de enamorada.

La publicación de Angélica Vale en Navidad.|(Instagram @angelicavaleoficial)

De esta manera, Angélica dejó claro que está siendo arropada por sus seres queridos en medio de un proceso personal complicado.

Sin embargo, hace unos días los rumores sobre su matrimonio volvieron a surgir. Ahora, en redes sociales, algunos usuarios aseguran que Otto y Angélica podrían haberse reconciliado por un detalle que no pasó desapercibido.

Surgen rumores de una reconciliación entre Angélica Vale y Otto PadrónA inicios de esta semana salió a la luz la portada de una revista en la que Angélica Vale apareció como protagonista. En la imagen, la comediante posó con su anillo de compromiso, un detalle que para muchos podría indicar que su relación con Padrón sigue en pie.

No obstante, hasta el momento, ninguno de los dos ha reaccionado ni confirmado dicha teoría.

¿Por qué terminaron Angélica Vale y Otto Padrón?

Angélica Vale y Otto Padrón se separaron en abril de 2025, pero confirmaron la noticia apenas en noviembre, cuando el periodista Javier Ceriani filtró la demanda de divorcio de la pareja.

Angélica Vale y Otto Padrón se separaron en abril, pero iniciaron su proceso de divorcio en noviembre.|(YouTube/Angélica Vale)

Aunque algunos reportes apuntan a una posible infidelidad, el motivo real de la separación no ha sido confirmado. Anteriormente, en su podcast, Angélica Vale explicó que su matrimonio terminó porque “el amor se acaba” y aseguró que a ambos “se les olvidó regar la plantita”, dando a entender que la relación dejó de funcionar.