Ellos son los hijos que tuvieron Angélica Vale y Otto Padrón antes del polémico divorcio

Angélica Vale confirmó que se divorciará de su actual esposo, Otto Padrón , y que la razón es simple: “el amor se les acabó”. Ahora, su prioridad son sus dos hijos, Angélica Masiel y Daniel Nicolás, producto de su matrimonio. A raíz de esta triste noticia, muchos se preguntan qué pasará con los pequeños y si ya se enteraron de la separación de sus papás. Aquí te contamos quiénes son.

Durante el matrimonio entre la famosa actriz y el empresario, solo tuvieron dos hijos en común, aunque Padrón ya era padre de otros dos de un matrimonio previo . Se sabe que la pequeña Angeliquita nació el 6 de junio de 2012 en Los Ángeles, y que Nico llegó al mundo en agosto de 2014. Ambos son igual de apasionados que su mamá, aunque cada uno con intereses muy distintos.

¿A qué se dedican los hijos de Angélica Vale y Otto Padrón?

Angélica Masiel, hija de Angélica Vale, es la más conocida de los hermanos, pues debutó en la televisión y en el teatro con tan solo 6 años de edad. Su primera telenovela fue Mañana será otro día (2018), donde compartió escena con su mamá, quien interpretó a Mónica Rojas.

(INSTAGRAM) Angélica Vale y su esposo Otto Padrón tienen 2 hijos en común.

En 2014, la pequeña también participó en la obra de teatro Vaselina Timbiriche, donde interpretó a Sandy en su versión infantil.

Pero su carrera no terminó ahí. Según contó Vale a Hola Américas, su hija “se muere de ganas de seguir en el teatro”, aunque vivir en Estados Unidos le complica continuar de forma constante.

Por otro lado, su hijo Nicolás prefiere mantenerse lejos de los reflectores. Su pasión son los juegos mecánicos extremos. Para la misma revista, Vale comentó: “(Quiere) ser ingeniero de parques temáticos. Es lo que más le gusta y se la pasa diseñando montañas rusas”.

(INSTAGRAM) Ellos son los hijos de Angélica Vale y Otto Padrón.

Aun así, Angélica reveló que en una ocasión Nico se aventuró al teatro y lo hizo maravillosamente, aunque no lo apasionaba tanto en ese momento. Así que sus intereses podrían cambiar conforme crezca.

¿Quién tendrá la custodia de los hijos: Angélica Vale u Otto Padrón?

Tras la noticia del divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón, surgió la duda sobre qué pasará con los niños y cómo se dividirán los tiempos. Sin embargo, este acuerdo ya estaba estipulado desde antes del matrimonio .

Según lo revelado en el documento de la demanda, Otto solicita la custodia legal y física compartida de ambos niños, tanto para visitas como para viajes.

Además, en su pódcast La Vale Show, Angélica reveló que ya habló con su primogénita sobre el divorcio y subrayó que su prioridad absoluta es cuidar de sus hijos, sobre todo en este momento tan complicado para todos.