Tras terremotos en Venezuela, famoso futbolista que jugó en México pide ayuda para localizar a su familia: “Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó"

Tras los tristes sucesos causados por los terremotos en Venezuela, recientemente se ha hecho viral la publicación del futbolista argentino Lucas Trejo, quien tuvo presencia dentro de la liga mexicana. A través de sus redes sociales, el jugador se encuentra solicitando ayuda para poder localizar a su esposa e hijos.

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¿Qué se sabe sobre Lucas Trejo y su familia?

De acuerdo con lo que se sabe hasta ahora, posterior al terremoto de magnitud 7,2 y otro de 7,5, que asoló a Venezuela, Lucas Trejo, compartió desde su perfil de redes sociales un pedido de ayuda para localizar a su esposa e hijos luego de que declarara que el edificio en donde vivían colapsara.

Gracias a la viralidad que alcanzó, la solidaridad se ha hecho presente mientras incrementa la esperanza de obtener información sobre el paradero de su familia. De acuerdo con lo compartido por el exfutbolista del Zacatepec:

Su esposa lleva por nombre Yanina Maranella.

Sus hijos son Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella.

Angustia total Exjugador que pasó por México busca a su familia en Venezuela|luis trejo instagram

El futbolista señaló que los tres se encontraban en Playa Grande, una de las zonas más afectadas por el desastre, y desde pasado el terremoto no ha logrado establecer contacto con ellos, por lo que ha recurrido a la viralidad digital para obtener información.

¿Qué pasó en Venezuela?

Reciénteme, Venezuela acaba de sufrir una terrible catástrofe sin precedentes, al ser sacudida por un doble terremoto consecutivo de 7.2 y 7.5, fenómeno que ha dejado al menos 188 muertos y más de 1500 heridos, además de incontables daños materiales.