Alejandra Carvajal reporta: De niño soñador a ídolo nacional: así comenzó la historia de Memo Ochoa
La trayectoria del histórico guardameta demuestra que la disciplina y la perseverancia pueden cambiar una vida.
Alejandra Carvajal presentó la historia de Guillermo “Memo” Ochoa, quien desde muy pequeño decidió dedicar su vida al fútbol, sacrificando gran parte de su infancia para perseguir su sueño. Gracias a su constancia y talento, el arquero logró consolidarse como una de las máximas figuras de la Selección Mexicana y un referente del fútbol nacional a nivel internacional.