AL MOMENTO: Muere Arnulfo Agustín Guzmán, reconocido periodista y locutor de radio

Este jueves 04 de junio se anunció el lamentable fallecimiento de Arnulfo Agustín Guzmán, reconocido periodista y locutor de radio, que destacó por su gran profesionalismo y forma de comunicar en medios. La noticia ha generado gran conmoción y asombro en todas las personas que siguieron su trabajo de cerca.

¿De qué murió Arnulfo Agustín Guzmán?

De acuerdo con compañeros de trabajo, a través de una transmisión radial se dió a conocer que el periodista falleció a causa de una enfermedad aunque hasta el momento no hay más detalles. Sin embargo, algunos medios ya se han pronunciado ante la irreparable pérdida como fue el caso de TV Azteca Guatemala “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros de trabajo en este difícil momento. Que descanse en paz” fue parte de la publicación compartida en instagram en donde se lamentó el fallecimiento del reconocido periodista.

Por otro lado, El Cuerpo de Bomberos Voluntarios también compartió un mensaje en el que dijeron “Rogamos su eterno descanso en los brazos del Señor Jesús, resignación para su familia y amigos”. Por su parte, la Policía Nacional Civil expresó “Quién siempre fue un amigo de esta institución; presentamos nuestras muestras de condolencia a su familia, al personal de Radio Sonora, al gremio de periodistas y a sus amigos”.

¿Quién fue Arnulfo Agustín Guzmán?

Arnulfo Agustín Guzmán fue un reconocido comunicador que destacó como periodista y locutor de radio. Fue el Director de Radio Sonora, una de las emisoras más destacadas de Guatemala. Por otro lado, su voz fue la más importante de "Noticentro SN" y del segmento "Casos y cosas de la vida nacional", mismo que él creó. Su carrera inspiró a miles de personas ya que comenzó como reportero haciendo coberturas en la calle. A inicios del presente año recibió homenaje en el Congreso de la República de Guatemala debido a su profesionalismo como comunicador.

Por otro lado, no solo se dedicó a informar sino que realizó una gran labor altruista ya que formó parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios en donde contaba con el cargo mayor, por lo que su carrera causó gran admiración por parte de todas las personas. Sin duda alguna su legado vivirá para siempre a través de todo el trabajo que dejó registrado en los medios en donde trabajó.