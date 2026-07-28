5 frases que debes decir para evitar que alguien te grite, según la psicología

Los gritos son una de las peores formas de expresarse, teniendo en cuenta que puede derivar en conflictos entre las personas y que esto llevará a que no se puedan comprender; y así llevar a peleas. Es por eso que, es fundamental mantener la calma para continuar con el diálogo, pero en caso de no ser posible, la psicología reveló cuáles son las cinco frases para evitar que alguien te grite y poder controlar la situación y que son realmente efectivas.

Cuando dos o más personas están entablando una conversación, se torna compleja cuando alguien empieza a gritar, es difícil responder en el mismo tono, por lo que la charla alcanzará otros tonos, siendo más complejo para las personas seguir la comunicación. Esto puede llevar a que se dejen llevar por los gritos, por la tensión del momento y que puede derivar en ciertas peleas. Además, algunos especialistas coinciden en que las palabras elegidas tendrán un gran impacto, según la psicología.

Consecuencias de un grito en una conversación

Las consecuencias que tendrán los gritos en una conversación es que bloqueará el razonamiento; dañará la confianza mutua, y genera estrés tanto físico como mental; y que además incluyen la activación del miedo, el bloqueo de la comunicación real y el desgaste de la relación. Por eso, es que la psicología recomendó las cinco mejores frases para evitar que alguien grite y puedas controlar así la situación.