Los nutriólogos coinciden: esto es lo que sucede si pones el arroz cocido en el refrigerador

La alimentación juega un parte fundamental en la salud de las personas, debido a que tenemos que consumir alimentos que sean ricos en nutrientes, en vitaminas y que aporten una gran cantidad de propiedades. Uno de los alimentos más consumidos a nivel mundial es el arroz, que aporta muchas ventajas y que entre las formas de consumirse que tiene es cocido y lo que no sabías es que cada vez más personas lo están introduciendo en el refrigerador y es por este motivo, según manifestaron nutriólogos.

Siguiendo bajo esta misma línea, en función de lo que elijamos para comer, es la manera en que responderá el cuerpo humano, por lo que si elegimos alimentos que tienen exceso en grasas, sales o triglicéridos, lo más probable que subamos de peso. Es por este motivo, que hay que optar por alimentos que sean lo más saludables posibles y uno de ellos es el arroz.

Beneficios del arroz

Entre los beneficios que debemos mencionar del consumo de arroz es que contienen una gran cantidad de proteínas y carbohidratos; proporciona energía actuando como combustible para el cuerpo; previene la obesidad; controla la presión arterial y mejora el metabolismo, entre otros. Por otro lado, una de las maneras de comer este alimento es que esté cocido y algunos nutriólogos expertos explicaron el motivo por el cual hay que introducirlo en la nevera.

Por qué debes colocar el arroz hervido en el refrigerador, según un nutriólogo

De acuerdo a lo que manifestó un nutriólogo experto como Javier Modi, compartió en sus redes sociales el truco por el cual las personas están colocando el arroz hervido en el interior de la nevera justo después de cocinarlos. Según explicó en su video de TikTok, el especialista afirmó: “Esto puede ayudarte a que alimentos como el arroz o la patata, tengan un comportamiento en tu cuerpo completamente distinto de si lo usas”.

El principal motivo de este truco, según reveló el nutriólogo es que se debe a un compuesto que tiene el arroz y que se llama almidón, el cual se ingiere rápido y se convertirá en glucosa; por lo que después de comerlo, subirá el azúcar en sangre. Por eso, se recomienda colocar el arroz hervido dentro del refrigerador unas horas para que se convierta en un almidón resistente.

