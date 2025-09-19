Celebridades que perdieron a un familiar o ser querido en el terremoto de 1985

El 19 de septiembre es un día cargado de seriedad y simbolismo para los mexicanos, por la devastación de los terremotos de 1985 y de 2017. Casi todos conocemos a alguien que sufrió una tragedia tras alguno de esos fenómenos naturales, y las figuras públicas no son excepción.

Artistas que perdieron familiares o seres queridos en el terremoto de 1985

Crédito: Mezcalent

1. Plácido Domingo

El tenor se encontraba en Chicago, en Estados Unidos, por motivos de trabajo cuando ocurrió el terremoto de 1985. Tuvo que volar de emergencia a México por la tragedia familiar que se gestó: su madre perdió a un hermano en el derrumbe del edificio Nuevo León, en Tlatelolco. Otra hermana de su madre perdió a su hijo y un nieto.

2. René Ortiz, de Kabah

El integrante de Kabah contó en entrevista con Yordi Rosado que a causa del terremoto se derrumbó la casa de su familia, que estaba en la calle de Querétaro, en la colonia Roma. Su mamá los había llevado a la escuela, a él y a su hermana, un poco más temprano de lo normal; por esta razón, René sintió el temblor ya dentro de la escuela.

Desgraciadamente, su papá estaba en casa y perdió la vida. El cantante tenía 11 años, por lo que ya recuerda bastante momentos como cuando iban de hospital en hospital buscando en las listas alguna noticia de su padre. “Fue un golpe muy duro para mí”.

Su familia tuvo que empezar de cero, pues también habían perdido su patrimonio.

3. Salma Hayek

La actriz mexicana ha dicho que en su familia se vivió una tragedia durante el terremoto de 1985, pues murió “un tío que quería muchísimo”. También perdieron la vida varias personas que ella conocía, aunque no ha especificado quiénes eran.

Por esta razón, tras el terremoto de 2017 ella donó 100 mil dólares e inició una recaudación de fondos para los afectados, la cual anunció mediante su cuenta de Instagram.