El cuadro que pintó Christian Nodal estaría inspirado en su violinista: ¿Qué hizo Ángela Aguilar?

La polémica que envuelve a Christian Nodal y a su violinista Esmeralda Camacho, parece no tener fin. Ambos fueron vinculados sentimentalmente, luego de que ella pusiera caras de desaprobación cuando Ángela Aguilar subió al escenario con su marido.

A los internautas no se les escapa nada por lo que rápidamente empezó a correr el rumor que entre ellos había algo. Ahora surge la hipótesis de que uno de los cuadros del cantante fue inspirado en la violinista, además dado este contexto es que se cree que Camacho fue despedida.

¿El cuadro de Christian Nodal es inspirado en la violinista?

Javier Ceriani es un reconocido periodista, que ha manifestado que Nodal se dedica a pintar y uno de sus cuadros está inspirado en la violinista. En dicha pintura se puede ver un cactus gigante y sobre la planta hay una mujer sentada con vestido rojo.

Ceriani había manifestado que en principio se creía que la mujer en cuestión era Belinda, pero ahora ya es casi una confirmación que se trata de la violinista. El detalle que lo develaría es que la figura lleva un vestido rojo igual al que Camacho a lucido en algunas oportunidades.

Este cuadro habría despertado un gran problema en la relación de Nodal. Por ende es que el cantante mandó a despedir a Camacho. El periodista cree que no ocurrió nada entre ellos pero si hubo algo seguramente fue en el pasado.

¿Ángela presumió el cuadro?

Dada la situación, es que Ceriani ha manifestado que el cantante se encuentra obedeciendo las órdenes de Pepe Aguilar porque Ángela es “tóxica”.Aguilar ya no se ha presentado en los últimos shows que ha brindado Nodal por lo que se alimenta la versión de que hay una gran toxicidad.

Por último, el periodista dijo que esta obra de arte en cuestión, fue compartida por Ángela en marzo de este año.

