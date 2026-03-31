Asesinan a querido influencer de 28 años: habría intentado agredir a su expareja

El influencer Apolo dos Santos fue asesinado a los 28 años después de que el abuelo de su expareja le disparó. El mundo del entretenimiento y las redes sociales quedó impactado con la noticia , y sus miles de fans no lo podían creer.

De acuerdo con People, el incidente ocurrió el pasado 28 de marzo, cuando Dos Santos supuestamente acudió al domicilio de su exnovia y luego tuvieron una discusión.

Medios locales de Brasil reportaron que la discusión escaló rápidamente, lo que provocó que la joven se refugiara en el baño de su casa. Sin embargo, el influencer habría derribado la puerta e intentado agredirla. Fue entonces cuando intervino el abuelo para defenderla: presuntamente le disparó en el pecho, informó Toledo News.

Gente diga que é mentira que ele morreu? 😔😔



O produtor de conteúdo adulto Apolo dos Santos morreu após ser bale4do por um idoso de 81 anos, em Maringá (PR), neste sábado (28/3) pic.twitter.com/7FHNPBaSjr — Rômullo Menezes (@romullomenezes) March 31, 2026

¿Cómo encontraron el cuerpo del influencer Apolo dos Santos?

Cuando la policía llegó al domicilio , encontró el cuerpo de Apolo en el jardín, ya sin signos vitales y sin nada que pudieran hacer. Se dice que, tras recibir el disparo, intentó huir, pero habría caído inconsciente.

De acuerdo con People, la policía localizó al abuelo vagando por la carretera, por lo que fue trasladado a la comisaría, donde fue acusado de homicidio. Sin embargo, las autoridades continúan investigando los hechos. Se sabe que padece de Alzheimer.

¿Quién era Apolo dos Santos, el influencer asesinado?

Apolo dos Santos era un influencer de 28 años que presuntamente fue asesinado por el abuelo de su exnovia tras una discusión. En Instagram contaba con una amplia comunidad de seguidores, con más de 50 mil fans que seguían su contenido y lo apoyaban.

El influencer Apolo dos Santos tenía solo 28 años.|(Instagram)

En 2022 apareció como modelo en una revista brasileña, donde reveló algunos detalles personales: creció en São Paulo y trabajó como chofer de aplicación antes de iniciar su carrera como creador de contenido.

En redes sociales como X (antes Twitter), algunos fans han expresado su tristeza al enterarse de la muerte del creador de contenido, enviando mensajes de pésame a sus familiares y amigos. En paz descanse.