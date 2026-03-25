Triste muerte de una querido actor: hace unos días apenas había celebrado su cumpleaños

El actor Juca Oliveira murió a los 91 años, apenas unos días después de su cumpleaños. Era conocido por aparecer en novelas y series como ‘Avenida Brasil’ y ‘El Clon’. Su deceso generó tristeza en el mundo del espectáculo .

Según reportes de medios internacionales, el querido histrión murió el sábado pasado en un hospital después de haber estado internado por casi 10 días, informó Biobiochile.

¿De qué murió el actor Juca Oliveira?

El actor Juca Oliveira murió debido a una neumonía relacionada con una afección cardiológica que padecía, según el medio brasileño Goblo.

Juco Oliveira murió a los 91 años por una neumonía.|(ESPECIAL/IMDb)

Su familia confirmó el deceso a través de un desgarrador mensaje difundido en un comunicado triste y devastador.

Allí, sus seres queridos lo recordaron como una “persona admirable” y uno de los “grandes hombres de las artes escénicas brasileñas”.

¿Quién era el actor Juca Oliveira?

Juca Oliveira era un actor reconocido en el mundo de la televisión y el cine latinoamericano. ‘El Clon’ y ‘Avenida Brasil’ fueron dos de las producciones más famosas en las que participó, pero no fueron las únicas.

Según IMDb, Oliveira comparte créditos en producciones como ‘Bufo & Spallanzani’, ‘Nino, o italianinho’ y ‘O Cara Suja’. Su último trabajo fue en ‘O Outro Lado do Paraíso’ que se estrenó en 2017 a 2018 con 31 episodios.

Juca de Oliveira nos deixou. Ator, diretor, escritor e dramaturgo. Cultíssimo e genial. Ele deu aula no programa Persona da TV Cultura de como a ditadura, ao perseguir artistas de teatro, ajudou a televisão, e sobretudo as novelas, a se tornar nosso principal produto cultural. pic.twitter.com/T6eHmWp5hw — Mauricio Gyboski (@MauricioGyboski) March 21, 2026

El actor estuvo casado con Maria Luisa Santos y Cláudia Mello.

Reacciones tras las muerte del actor Juca Oliveira

Tras reportarse la muerte de Juca Oliveira, en redes sociales los fans y otros famosos que compartieron set con el artista expresaron su pésame a través de mensajes llenos de sentimiento

Uno de ellos fue su colega Murilo Benício, con quien apareció en ‘El Clon’. En Instagram, escribió el siguiente mensaje: “Todo mi agradecimiento a nuestro eterno Albieri, el Querido e inolvidable Juca de Oliveira. Mi más sentido pésame a todos sus amigos y familiares”.

Otros usuarios lo describieron como un “genio”, “un artista irremplazable” que tuvo un compromiso eterno con la televisión. En paz descanse.