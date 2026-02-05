Asesinan a famosa influencer; la ex de su pareja terminó su vida

Nuevamente el mundo de las redes sociales se enluta por la trágica muerte de una creadora de contenido. La víctima en esta oportunidad fue María Luiza Costa da Silva, más conocida como Malu Costantine .

La joven influencer tenía 18 años de edad y murió tras ser atacada con un arma blanca. El caso ha conmocionado a todo Brasil, país de origen de Malu Costantine, y a los usuarios de las plataformas digitales. El 2026 ya acumula varias muertes inesperadas de personalidades de Internet.

¿Cómo murió Malu Costantine?

El hecho que le costó la vida a Malu Costantine ocurrió el pasado sábado 31 de enero pero los medios de comunicación brasileños confirmaron el deceso en las últimas horas. Todo sucedió en la vía pública, mientras la influencer y su novio Gabryel Nascimento da Silva se dirigían a un evento previo al Carnaval del Bloco do Papada.

De acuerdo con los datos difundidos, la creadora de contenido y su novio caminaban hacia su destino cuando fueron interceptados por Kallyne Santos da Silva, ex novia de Gabryel Nascimento da Silva. Los tres comenzaron una discusión que subió de tono y culminó cuando esta mujer sacó de entre sus prendas un puñal y atacó a Malu Costantine causándole heridas que derivaron en su muerte.

Dolor compartido tras la muerte de Malu Costantine

Los reportes de medios brasileños afirman que la creadora de contenido sufrió graves heridas por el ataque, mientras que su novio también fue lesionado al intentar defenderla. Por otro lado, se confirmó que Malu Costantine pudo arrebatarle el arma blanca a Kallyne y la hirió en el estómago.

La atacante de la influencer huyó del lugar pero fue detenida minutos después cuando buscaba asistencia médica por la herida sufrida. Mientras la investigación avanza para intentar determinar los motivos del ataque, la mujer se encuentra bajo custodia y las redes sociales se inundan con fotografías de Malu Costantine y mensajes de apoyo a su familia como una muestra de dolor compartido por esta trágica partida.