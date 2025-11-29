Asesinaron a balazos a un famoso actor del cine mexicano

Han pasado 9 años deque Renato López dejó de estar en crédito de películas y no camina en las alfombras rojas. Esto es porque cada 23 de noviembre se recuerda su asesinato, un hecho que paralizó al mundo del espectáculo.

Él había salido de su casa para asistir a una reunión laboral, como era de costumbre. Sin embargo, ese día salió pero nunca más regresar

Renato salió de casa convencido de que se dirigía a una reunión laboral, como tantas veces antes. Pero ese día fue distinto, pues nunca regresó. La familia, amigos y el público aún lo recuerdan con mucho cariño.

Su vida terminó dentro de un automóvil, acompañado por su publirrelacionista y amigo, Omar Girón. Solo 12 días antes, estaba celebrando el estreno de Macho, película en la que compartió créditos con actores de renombre como Miguel Rodarte, Cecilia Suárez y Aislinn Derbez.

¿Qué le ocurrió a Renato López?

Renato era una persona muy talentosa por lo que constantemente tenía propuestas de trabajo, por eso no sorprendió que aceptara reunirse con quienes le ofrecían una campaña publicitaria. Era parte de su rutina, parte de su crecimiento profesional.

Sin embargo, en esta ocasión no imaginaba que esa oferta era una trampa. Fue puntual a la entrevista junto con Omar pero ambos iban hacia una emboscada.Los asesinos lo llevaron, junto con su colaborador, a otro punto del Estado de México.

La charla se convirtió en una ejecución y de acuerdo a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, Renato recibió 13 impactos de bala encara y tórax. La misma autoridad descartó que se tratara de un secuestro o un robo. Murió sin poder defenderse.

Por medio de las cámaras de seguridad, las autoridades identificaron a los responsables que iban en una camioneta negra. Dado a esto es que se esclareció el caso. El asesinato habría sido porque el actor tenía una relación con la novia de uno de los involucrados.

