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Los mejores memes de La Velada del Año VI: las redes no perdonaron el evento
Como era de esperarse, La Velada del Año VI dominó la conversación en internet y las redes sociales se inundaron de memes que rápidamente se hicieron virales.
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Los looks que se robaron la noche en La Velada del Año 2026
Diversas celebridades tuvieron los reflectores puestos en ellas durante el evento creado por Ibai Llanos debido a sus increíbles atuendos
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VIDEO: Así fueron las impresionantes ENTRADAS a La Velada del Año VI de los influencers
La Velada del Año VI ha llegado a su fin. Aquí te compartimos una recapitulación de todas las entradas de los influencers y creadores de contenido.
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La Velada del Año VI: Los GANADORES de los combates, resumen y momentos INÉDITOS del evento de Ibai Llanos
Disfruta de todos los detalles de la Velada del Año VI, minuto a minuto, y descubre quienes son los participantes ganadores así como todos los pormenores de las presentaciones musicales así como todas las sopresas de este evento.
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México le gana a España, Natalia MX DERROTA a Clersss en La Velada del Año VI; así fue el momento
¡Momento cardiaco! La mexicana, Natalia MX ganó el combate contra la española Clersss en La Velada del Año y el momento sorprendió a muchos.
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Alejandro Grimaldo revela que quiere pelear contra Marc Cucurella en la próxima Velada del Año
El campeón del mundo, Alejandro Grimaldo, llegó a La Velada del Año VI y sorprendió a todos al confesar que sí le gustaría subirse al ring.
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Samy Rivers se NIEGA a pelear contra Roro a horas de La Velada del Año VI por una FUERTE RAZÓN
¡La polémica se encendió! Durante el pesaje de La Velada del Año 2026, Samy Rivers se niega a pelear por una fuerte exigencia que ha hecho Roro.
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La Velada del Año 2026: La millonaria cantidad de dinero que podrían ganar los participantes que subirán al ring
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Velada del Año 6: Fecha, hora y dónde ver el PESAJE del evento de boxeo entre influencers, creado por Ibai Llanos
Descubre todo lo que tienes que saber sobre uno de los eventos previos más importantes de La Velada del Año.
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Guía de todos los participantes de La Velada del Año 2026. ¿Quién es quién?
Inicia la cuenta regresiva para que se lleve a cabo La Velada del Año, uno de los eventos más esperados del mundo digital y el boxeo, por lo que te decimos quiénes son los participantes que subirán al ring.
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