Así luce Angélica Vale tras su divorcio con Otto Padrón: luce impactante transformación

Sin dudas uno de los divorcios que sacudió al mundo de la farándula, fue el de Angélica Vale y el conocido empresario, Otto Padrón luego de haber permanecido 14 años juntos. Lejos de estar “olvidado”, el tema aún sigue estando vigente sobre todo porque la actriz ha mostrado su nuevo look, tras pasar el primer mes divorciada.

La noticia del fin de la pareja se dio a conocer el pasado 18 de noviembre, cuando la reconocida actriz confirmó que estaba en el proceso de divorcio con Otto Padrón. Así también hizo hincapié en que necesitaba respeto para pasar el momento.

¿Cómo luce Angélica Vale tras su divorcio?

Ha pasado un mes desde que se conoció la noticia de que la pareja de Otto Padrón y Angélica Vale llegaban a su fin. Ante esto es que la actriz decidió romper el silencio y en una entrevista manifestó todo lo que tenía guardado al respecto.

Allí también dijo que no había hablado porque quería proteger a sus hijos e hizo referencia a que todo final puede ser un buen comienzo.

Lo que más llamó la atención fue una publicación reciente donde se la puede ver a Angélica Vale con un cambio de look muy lindo. Así es que se puede analizar que la actriz ha decidido dar un cambio de imagen para seguir su camino.

Este nuevo estilo de Angélica Vale no pasó para nada desapercibida debido a que inmediatamente se generaron reacciones entre los usuarios de internet. Sus fanáticos le manifestaron que luce muy bien mientras que otros hicieron hincapié en que tiene un gran parecido a su mamá la primera actriz y cantante, Angélica María.

¿Cuál fue el motivo de divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón?

Por el momento no se han confirmado las causas del divorcio de Angélica Vale y Otto Padrón, pero hay rumores que manifiestan que podría haber sido por problemas de dinero e incluso que él habría sido infiel.

