Ganadora de La Voz reaparece tras casi dos años y revela que fue diagnosticada con un tumor cerebral

Ava Mannings conquistó al público al convertirse en la ganadora de La Voz Reino Unido en 2024 y tras su victoria su vida cambió repentinamente la cual la alejaron por un timpo de la vida pública y recientemente la exparticipante decidió regresar a las redes sociales para revelar qué es lo que le había pasado durante estos dos años.

A través de las redes sociales, la cantante británica explicó que poco después de celebrar su triunfo recibió un diagnóstico de tumor cerebral y de acuerdo con sus palabras esta triste noticia llegó una semana después de que se coronara en el reality musical.

En el material que compartió, Ava reconoció que todavía le resulta complicado hablar de aquella etapa y que no se siente preparada para revelar todos los detalles de lo que vivió. Sin embargo, decidió compartir parte de su experiencia. Ahí mismo reveló que tuvo que someterse a una cirugía importante y aseguró que el resultado fue positivo. Durante su regreso mostró la cicatriz que le quedó después de la intervención y adelantó que ahora busca retomar su carrera musical.

“Estoy de vuelta”, fue uno de los mensajes con los que cerró su publicación, dejando claro que pretende comenzar nuevamente su camino en la música.

¿Quién es Ava Mannings, ganadora de La Voz Reino Unido?

Ava Mannings es una cantante originaria de Bristol, Inglaterra, que antes de llegar a la televisión trabajaba como peluquera canina. Su oportunidad para participar en el programa llegó luego de que viralizara un video donde salía cantando junto con un amigo, en ese entonces tenía 21 años de edad e ingreso para finalmente se convirtió en la ganadora de esa edición.

Durante la final interpretó “The Long and Winding Road”, de The Beatles, y contó con el respaldo de los coaches Tom Fletcher y Danny Jones, integrantes de McFly, tras ganar esa noche se reveló que se hizo acreedora a unn contrato discográfico, 50 mil libras y un viaje a Orlando.

¿Un tumor cerebral tiene cura?

El término tumor cerebral no significa necesariamente que una persona tenga cáncer. Los tumores pueden ser benignos o malignos, y existen numerosos tipos. Su comportamiento depende de factores como el tipo de células involucradas, el tamaño, la ubicación y la rapidez con la que crecen.

Algunos tumores benignos pueden controlarse o eliminarse mediante cirugía, mientras que otros requieren tratamientos adicionales. Entre las alternativas médicas se encuentran la cirugía, radioterapia, quimioterapia, radiocirugía y terapias dirigidas.