Poner un limón con sal detrás de la puerta: para qué sirve y quiénes lo recomiendan

La entrada de la casa es el área más transitada que puede haber debido a que por ahí entran y salen las personas que viven en ella así como las visitas. A pesar de esto, dicha zona puede llegar a ser una de las más descuidadas ya que está expuesta a la suciedad con más facilidad, sin embargo algunos expertos recomiendan el uso de limón con sal para hacer una fuerte limpieza en dicha zona.

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¿Para qué sirve colocar limón con sal detrás de la puerta de una casa?

De acuerdo con expertos en limpieza natural y Feng Shui, el limón con sal ayuda a hacer limpias energéticas ya que con estos dos ingredientes de cocina se consigue absorber las malas energías haciendo que todo lo negativo que puede venir del exterior no perjudique nada del interior del hogar.

Ahora bien, respecto al proceso que se debe seguir, según los expertos, es conveniente utilizar sal gruesa; o bien, sal de mar además de que es preferible utilizar un limón cortado por la mitad para liberar el olor del cítrico. Es importante que se coloque detrás de la puerta de la casa y que no sea visible a las personas. Puedes poner la sal con el limón directamente en el suelo; o bien, en un plato o recipiente.

¿Cómo eliminar malos olores en el hogar con limón?

El limón con sal es ideal para hacer limpiezas energéticas, pero también puede funcionar para eliminar malos olores. Mientras que el limón puede funcionar como un aromatizante natural, la sal es efectiva para absorber la humedad de algún espacio, especialmente si se coloca en la entrada es perfecto ya que ahí suele concentrarse el olor a calzado, polvo o incluso humedad.

¿Cuánto tiempo se debe dejar actuar el limón con sal en la casa y cuándo se debe cambiar?

Es conveniente que el limón se deje actuar por al menos 24 horas aunque también puede ser 48 horas. Por otro lado, cuando se vea que el limón ha cambiado de color o se ha secado es el momento exacto en el que conviene reemplazarlo. Por otro lado, renovarse una vez por semana es lo más adecuado. Ahora bien, lo que se tiene que hacer con el limón usado es tirarlo en una bolsa cerrada de basura.