Limpiar las hojas del Ficus Lyrata con leche o cerveza: qué dicen los expertos sobre este truco de brillo

Los expertos dicen que l impiar las hojas de la planta Ficus Lyrata (también llamada Higuera hoja de violín) con leche o cerveza ayuda a darles brillo y lucir visiblemente más saludables, pero no es la manera correcta de hacerlo.

Aunque se trata de una práctica popular, pueden dejar residuos pegajosos que tapan los poros de las plantas y atraen polvo e insectos e impiden la correcta fotosíntesis de la planta.

En su lugar, los expertos en jardinería recomiendan limpiar las hojas con agua tibia sola, usando un paño limpio, según indica Priority Clean.

La planta Ficus Lyrata debe ponerse en el interior de la casa, y algunos recomiendan que sea en la sala o el cuarto.|(ESPECIAL/CANVA)

¿Cuál es la manera correcta de limpiar las hojas de la Ficus Lyrata?

La manera correcta de limpiar una Ficus Lyrata es con agua tibia y un paño suave. Pero si tienes dudas o miedo de equivocarte, sigue este paso a paso para estar segura:

Primero humedece un paño suave con agua tibia o a temperatura ambiente, de preferencia que sea de garrafón.

humedece un paño suave con agua tibia o a temperatura ambiente, de preferencia que sea de garrafón. Pasa el paño suave en la hoja sin tallar y sin hacer presión.

Retira poco a poco el polvo y enjuaga en paño si es necesario.

Deja que las hojas de la planta se sequen de manera adecuada y permite que le dé la luz del sol indirectamente.

¿Cómo se cuida correctamente la planta Ficus Lyrata?

Si quieres que tu planta Fiscus Lyrata crezca saludable en tu casa, tienes que tener en cuenta estos cuidados:

Es una planta de interior, así que lo ideal es ponerlo junto a la ventana para que le de la luz del sol de manera indirecta .

. El riego debe ser frecuente en verano y semanal en invierno.

debe ser frecuente en verano y semanal en invierno. El sustrato para la Ficus Lyrata debe ser liviano. El Mueble explica que lo más recomendable es ponerle fibra de coco, humus de lombriz y turba en porciones iguales.

para la Ficus Lyrata debe ser liviano. explica que lo más recomendable es ponerle fibra de coco, humus de lombriz y turba en porciones iguales. El frío es su mayor debilidad, así que ponla en el interior cuando es invierno.

¿Cómo hacer que el Ficus Lyrata tenga más hojas?

Además de tener muy presentes los cuidados, para que tu planta Ficus Lyrata crezca saludable y con más hojas, debes podar de manera anual desde la apical, la punta superior del tallo principal para obligarla a despertar brotes laterales.