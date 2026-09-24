5 ideas para hacer diademas de Rumi, Mira y Zoey con materiales fáciles de conseguir

La película de KPop Demon Hunters sigue causando sensación e imponiendo estilo. Y además de los peinados temáticos de Rumi, Mira y Zoey, una excelente opción para elevar los looks son las diademas hechas a mano, que quedan perfectas para cualquier tipo de pelo y para las que solo se necesita un poco de imaginación para que luzcan fabulosas.

Accesorios de KPop Demon Hunters: las diademas más bonitas inspiradas en las protagonistas

De Rumi en 3D con estrellas brillantes . Para los festejos escolares que necesitan de una vestimenta especial, las diademas creativas son una excelente opción para hacer manualidades de las "Guerreras KPop" . Un modelo que se ve muy bonito son los que tienen efecto de tercera dimensión y se hacen solamente con foamy y hojas de colores; el toque final va con estrellas de mucho brillo.



. Para los festejos escolares que necesitan de una vestimenta especial, . Un modelo que se ve muy bonito son los que tienen efecto de tercera dimensión y se hacen solamente con foamy y hojas de colores; el toque final va con estrellas de mucho brillo. Diademas de KPop Demon Hunters con limpiapipas. Si quieres un modelo que te saque del apuro y parezca que te tomó horas crear, solo necesitas algunos limpiapipas de color rosa, morado y lila, que son las tonalidades representativas de los personajes. Toma una diadema de plástico y cúbrela con este material por compelto; luego enrolla algunas piezas y pégalas en la parte superior. Por último, agrega algunas figuras de papel con las protagonistas.



5 diseños de diademas para niñas con la temática de KPop Demon Hunters|Pinterest

Con listones tipo coletas . No todos los accesorios de las KPop Demon Hunters



. No todos los Diademas con moños inspirados en el peinado de Rumi . Si la "Guerrera KPop" consentida de tus hijas es Rumi, entonces le encantará lucir una cabellera igual de espectacular a la suya . Para conseguirlo, solo necesitas una diadema sencilla, misma que irá adornada con un moño grande y una trenza de listón morado, que representará el emblemático peinado de este personaje.



. Si . Para conseguirlo, solo necesitas una diadema sencilla, misma que irá adornada con un moño grande y una trenza de listón morado, que representará el emblemático peinado de este personaje. Con muñequitas de KPop Demon Hunters hechas de fieltro. En caso de que tengas tiempo para manualidades más elaboradas y te guste la costura, no hay nada mejor que las diademas que traen incluidas figuras de tela. Tienes que hacer cada muñequita de Zoey, Mira y Rumi por separado para que queden realistas. Al final, solo deberás forrar una diadema negra con listón y armar un moño en la parte superior.