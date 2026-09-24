Haz unos peinados de locura para NIÑOS en este Halloween

Septiembre se está yendo en el calendario y octubre llega con toda la fiebre del Halloween, por eso aquí se presentan unas propuestas para que las uses en el peinado de tus hijos. Ya sea que los prepares para un concurso de disfraces, para el día de salir por dulces o simplemente para dar miedo en las diferentes actividades del final de dicho mes. Por eso, checa y adapta estos peinados, los cuales no requieren un gran gasto.

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¿Cómo hacer peinados locos de Halloween para niños?

La realidad es que en internet existen muchas propuestas a través de las redes sociales o espacios como Pinterest, por eso queda a tu elección y al tamaño de la imaginación que poseas hacer el mejor peinado. En ese sentido, he aquí 3 propuestas originales, mismas que puedes adaptar o copiar al pie de la letra para que este Halloween tu hijo sea la sensación.

Un cerebro expuesto

Empezando con algo digno de un Halloween se propone conseguir los siguientes materiales: peine, gel, pasadores, aerosol temporal rojo y agujetas limpias. Ya que tengas todo listo, debes peinar el cabello de tu pequeño como lo haces con normalidad. Posteriormente colocarás las agujetas alrededor de una parte de la cabeza, formando líneas curvas y entrelazadas, figurando los pliegues de un cerebro. Allí el reto es fijarlo con pasadores, broches o ligas, para que no se caigan. Y para más realismo, podrías pintar el pelo con aerosol temporal rojo.

Monstruo escondido

Para esta opción requerirás los siguientes materiales: limpiapipas de colores, spray de color temporal, figuras de ojos y bocas de monstruo, gel, peine y ligas para el cabello. Con todo listo, la criatura saliendo del cabello de tu niño se logrará peinando y separando el cabello en la parte superior. Después pintarás del color de preferencia y así encontrarás la zona perfecta para afianzar los ojos y la boca en la parte de atrás de la cabeza.

Cabeza infestada de arañas

En una propuesta de peinado para Halloween no apta para aracnofóbicos, se requiere del siguiente material: limpiapipas negros, arañas de plástico ligeras, telaraña falsa, gel y peine. Fija muy bien el cabello de tu pequeño con el gel, esto para poner las telarañas con los limpiapipas o el material comprado. Así, acomodarás de la manera que prefieras cada objeto que se espera quede fijado durante un gran periodo.