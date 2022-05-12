VIDEO: Aylín Mujica llora tras ser envuelta por una anaconda.

Guty Carrera y Aylín Mujica son los nuevos participantes de Soy Famoso, Sácame de Aquí, quienes han demostrado su valentía desde el primer reto en la competencia.

La conductora cubana fue envuelta en una anaconda, lagartos y tarántulas, por lo que su reacción dio de qué hablar entre sus compañeros de la competencia.

A pesar de sus gritos, sudor y una que otra lágrima, la concursante aprobó el reto llena de valentía y superó sus miedos.

Con un tiempo de 4 minutos con 23 segundos, Mujica perdió su primer reto y la posibilidad de elegir campamento. La participante perdió ante los 4 minutos con 3 segundos de Guty Carrera.

Luego de una vida llena de reflectores, Aylín Mujica llega para afrontar sus más grandes miedos y así lo ha dejado ver con su debut.

"Estoy lista, estoy preparada... vengo a probarme, salir de mi zona de confort, vengo a conquistar mis miedos, habilidades y egos", declaró.

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Aylín Mujica sufre en su primer día en Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!

Aylín Mujica se unió al "campamento malo" de Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!, mientras que Guty Carrera se unió al "campamento malo" tras confesar que admira a Alfredo Adame.

Guty Carrera y sus compañeros del campamento se ganaron un café y un postre que los llenó de energía.

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