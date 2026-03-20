Majo Espinoza, bailarina de Santa Fe Klan, rompe en llanto y pide apoyo para su tratamiento contra el cáncer: “Quisiera vivir más lento”

Majo Espinoza es una bailarina y coreógrafa mexicana, que ha formado parte de la escena de Santa Fe Klan, quien recientemente se sumó a la conversación digital, tras hablar abiertamente de su lucha contra el cáncer de ovario, diagnóstico que ha transformado por completo su vida.

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¿Qué enfermedad tiene Majo Espinoza bailarina de Santa Fe Klan?

De acuerdo con lo que se ha revelado en redes, la joven enfrenta cáncer de ovario, enfermedad que ha afectado su salud física y emocional, pues a través de un video, reveló que después de una quimioterapia sufrió un fuerte deterioro, lo que le ha provocado dolores intensos, vómitos y un malestar general que le ha impedido descansar y recuperarse.

El mensaje que conmovió a redes

Dentro de un emotivo video, la bailarina expresó su deseo de vivir, reflexionando sobre cómo esta enfermedad le ha dado la oportunidad de valorar aspectos simples de la vida. “Quiero vivir más lento”, compartió, destacando que antes llevaba un ritmo acelerado sin detenerse a disfrutar lo esencial.

¿Cómo ayudar a la bailarina?

Ante los altos costos del tratamiento, Majo ha solicitado apoyo económico a través de donaciones, pues a pesar de las dificultades por las que atraviesa la bailarina, aseguró que mantiene la esperanza y la fe en su recuperación, agradeciendo el cariño y el apoyo recibido,

¿Qué ha dicho Santa Fe Klan hasta el momento?

Es importante señalar que el rapero no ha salido de manera mediática para hablar sobre el caso; dentro de la conversación digital, se ha encontrado que sí se encuentra al tanto de la situación e incluso se encuentra apoyando a la bailarina.

Cabe mencionar que Santa Fe Klan se ha ganado en los últimos años al público nacional por las diversas actitudes altruistas que ha tenido con diversas personas que han solicitado su apoyo, además de la donación y cambios de vida que ha realizado para la gente y su comunidad.