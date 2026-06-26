Integrantes de la banda Van der Dijs pierden la vida en los terremotos de Venezuela

Venezuela es el centro de atención de todo el mundo tras los dos devastadores terremotos que se registraron este miércoles 24 de junio. Caracas y el estado de La Guaira fueron los más afectados por los movimientos telúricos que alcanzaron una magnitud de 7.2 y 7.5, dejando edificios totalmente destruidos.

Noticias Sinaloa del 25 de junio 2026

Mientras las tareas de rescate avanzan y la ayuda humanitaria comienza a llegar de distintos países, se ha confirmado la muerte de al menos 589 personas y unos 2980 heridos. Es en este marco que el luto por esta tragedia llega hasta el ámbito del espectáculo ya que se confirmó la muerte de todos los integrantes del grupo musical Van der Dijs.

¿Cómo se confirmó la muerte de los miembros de Van der Dijs?

La triste noticia sobre la muerte de los integrantes de la banda Van der Dijs fue confirmada en redes sociales mediante un comunicado difundido por el Centro Cultural de Arte Moderno (CCAM) de Venezuela.

“Con profundo pesar el Centro Cultural de Arte Moderno CCAM se suma al duelo que embarga al sector musical del país y, especialmente, a la escena del Rock emergente, por el fallecimiento de los integrantes de la agrupación Van Der Dijs: Manuel van Der Dijs (Vocalista), Gabriel Gómez (Guitarrista), Xander Hernández (Bajo) y Abraham Foucault (Batería)”, se lee en el inicio del comunicado.

El escrito destaca que “Manuel, Gabriel, Xander y Abraham demostraron su dedicación y pasión por la música, en nuestra Sala Experimental hace sólo una semana atrás, como una de las agrupaciones invitadas para la serie de conciertos titulada El Hades”. Tras su publicación, las redes sociales se han inundado de mensajes de despedida para los músicos víctima de los devastadores terremotos.

¿Qué era Van Der Dijs?

Desde el mismo Centro Cultural de Arte Moderno revelaron detalles sobre la formación musical Van Der Dijs, a la que también se conocía como Vanderdis y que se destacaba por su original estilo de rap-rock y nu-metal.

“Formada en 2024, la agrupación ganó rápida notoriedad en la escena underground nacional al fusionar la crudeza del rap con la energía del metal. La banda llamó fuertemente la atención en la escena musical tras participar en el prestigioso Festival Nuevas Bandas”, señala el posteo dando cuenta de que se trataba de una banda emergente.

Van Der Dijs lanzó sencillos populares como 15 Minutos, VENPAKA y ¿DÓNDE ESTÁN?, logrando consolidarse como una de las propuestas emergentes más potentes de Venezuela. Su música seguía imponiéndose entre los amantes de estos géneros que hoy lamentan su inesperada partida.

“Hoy, hacemos llegar nuestras condolencias a los familiares, amigos y seguidores de estos jóvenes y destacados artistas. En la historia del CCAM quedó su talento y, sobre todo su energía desbordante, su simpatía y sus ganas de marcar su huella en los escenarios con su música. Así los recordaremos siempre, Manuel, Gabriel, Xander y Abraham”, concluye el posteo de despedida a los miembros de Van Der Dijs.

