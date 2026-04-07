Bárbara de Regil se subirá al ring para resolver sus diferencias; ¿quién será su rival?

En las horas recientes se confirmó que Bárbara de Regil se subirá al evento de Supernova, que es una de las opciones de espectáculo que se popularizó gracias a las redes sociales y repercusión de streamers como Ibai o Westcol. Sin embargo, el anuncio de Bárbara trajo consigo una pregunta: ¿no es muy tarde para hacer el llamado de una pelea?

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¿Bárbara de Regil peleará en este evento de espectáculo?

Todo este tipo de eventos comenzó con la injerencia mundial que tiene un streamer como Ibai, quien hizo notoria la idea de subir influencers a pelear en un duelo de boxeo. De ahí se replicó el concepto en Latinoamérica y recientemente en México. Por ello, suena interesante ver a Bárbara de Regil en un contexto así.

Sin embargo, aunque muchos dieron por hecho que estaba confirmada para pelear, el anuncio que se dio es con relación a una invitación de la actriz como participante especial. Dicha situación deja en el aire un combate, pues el evento ya es a finales de abril. Evidentemente un conflicto pugilístico quedaría descartado.

Aunque eso no ha desanimado a muchos, que han planteado una pelea sorpresa, donde quieren ver a la influencer subirse al ring para mostrar su talento deportivo-atlético que tanto ha presumido en las redes sociales. Ante eso, toca esperar de qué tratará la participación especial de la actriz de 38 años.

¿Qué es el Supernova, evento en el que invitaron a Bárbara de Regil?

Se habla de la Velada del Año, Stream Fighters y recientemente del Ring Royale, pero los primeros en replicar el concepto de peleas de streamers en México fueron los de Supernova: Génesis. Por ello, se espera un evento de alta calidad, aunque muchos consideran que el Royale dejó la vara muy alta.

Para la edición 2026 los enfrentamientos boxísticos son los siguientes: