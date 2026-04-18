ÚLTIMA HORA: Muere famosa actriz tras un accidente en una alberca

El mundo del espectáculo está de luto. La actriz francesa Nadia Farés fue hallada inconsciente en la alberca de un domicilio privado en París hace ya una semana. Ella había permanecido en coma y bajo observación médica desde entonces; desafortunadamente, sus hijas anunciaron que la actriz de 57 años había fallecido este viernes.

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