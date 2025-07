Bárbara Torres: la receta que la dejó fuera de MasterChef Celebrity Generaciones y así reaccionó

Bárbara Torres fue la última eliminada en el episodio de este domingo 6 de julio de MasterChef Celebrity Generaciones. La actriz y comediante se despidió del programa con una mezcla de tristeza y gratitud en una entrevista que reveló sus emociones y reflexiones tras la salida.

“Estoy bien, sí estoy triste”, confesó al hablar sobre su eliminación. Explicó que para ella esta experiencia representaba una competencia no solo contra los demás participantes, sino principalmente consigo misma. “No llegué a donde me propuse… me había imaginado mucho estar en la final cocinando, no sé si ganando, pero sí quería estar ahí".

Te puede interesar:



La reflexión de Bárbara Torres tras ser eliminada de Masterchef Celebrity Generaciones

Aunque no alcanzó su objetivo, Bárbara mostró una actitud positiva. “Me voy triste porque me estoy saliendo del programa, pero muy contenta porque aprendí mucho, crecí mucho y entendí muchas cosas de la vida”, aseguró.

A su vez, destacó el aprendizaje que le dejó la experiencia, así como el cariño que recibió de sus compañeros y del público. “Conocieron a una Bárbara que nos encantó, que nos divirtió muchísimo. Esta sí es la verdadera Bárbara, la que está todo el día haciendo chistes y gritos”.

La receta que dejó a Bárbara Torres fuera de Masterchef Celebrity Generaciones

La receta que Bárbara Torres preparó en el reto de eliminación fue especialmente desafiante porque combinaba cuatro técnicas diferentes al mismo tiempo. Bárbara contó que aunque había practicado en casa algunos de los platillos —como el ratatouille, que ya conocía por la película—, en la competencia se enfrentó a un verdadero “cortocircuito” por la presión y la necesidad de manejar varios elementos simultáneamente.

Durante el reto, tuvo que preparar un pescado y varios acompañamientos, pero cometió errores como lanzar las alcaparras fuera del plato accidentalmente. Además, explicó que le costó diferenciar entre hierbas como la albahaca y la menta, lo que complicó aún más el proceso.

Fue un día fuerte de muchas emociones, pero amé haber estado en este programa

Ella misma relató con humor cómo intentaba organizarse mentalmente, pero la cocina profesional y la presión del programa hicieron que no todo saliera como esperaba. Esto, sumado a la dificultad técnica, fue lo que llevó a su eliminación.

La artista compartió que tenía todo planeado para la final, con un menú que incluía una sopa de mariscos con langosta, receta que aprendió de su padre, y un postre de milhojas con dulce de leche. Aunque no pudo cocinar esos platos en la competencia, prometió hacerlos en casa y compartir la experiencia.