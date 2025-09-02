El mensaje que lanzó Beba Montes tras ser detenida y encarcelada

Crista Montes, más conocida como Beba Montes, retornó a sus redes sociales luego de haber sido arrestada en la Ciudad de México (CDMX) por conducir su vehículo bajo los efectos del alcohol. La hermana de Gala Montes publicó un video en TikTok y se expresó mientras el revuelo por su arresto invadía las redes.

Beba Montes no deja de llevarse la atención en las plataformas digitales y es que, además de ser la hermana de la actriz mexicana Gala Montes, comparte contenido sobre su estilo de vida que es de mucho interés para su vasto fandom. Sin embargo, esta semana fue noticia por haber quedado tras las rejas.

¿Qué le paso a Beba Montes?

Fue el pasado sábado 30 de agosto cuando Crista Montes recibió la señal de alto por parte de funcionarios de la policía vial, en las inmediaciones del Palacio de los Deportes, en CDMX. La influencer iba al mando de su automóvil motivo por el cual fue sometida al test de alcoholemia.

El examen de los miembros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana arrojó resultado positivo por lo que Beba Montes tuvo que ser detenida por manejar alcoholizada. Las autoridades la trasladaron hasta el centro de sanciones El Torito en donde permaneció encarcelada.

¿Qué dijo Beba Montes tras su detención?

Aunque muy poca información trascendió tras conocerse la detención de Beba Montes, las expectativas de sus seguidores y la prensa estaban puestas en qué diría cuando recuperara la libertad. Ese día llegó y la influencer usó su cuenta de Instagram para expresarse en una historia.

“Oigan, qué desmadre traen. Yo ya hasta fui a dejar a mi hija a la escuela y me regresé a dormir”, señala la hermana de Gala Montes mientras juega en la cama con su mascota. Beba Montes se mostró sonriente en la publicación y prefirió no referirse al tema de su detención.