FOTOS: ¡MrBeast se casa! Así fue su boda con Thea Booysen

¡MrBeast se casa! Tras más de un año de compromiso con Thea Booysen, el creador de contenido finalmente unió lazos matrimoniales a través de una boda celebrada la semana pasada. A juzgar por las primeras imágenes, se trató de una celebración íntima, en compañía de amigos y familiares cercanos. “Encontré a mi MrsBeast y fue el mejor día de mi vida”, expresó el estadounidense al momento de dar a conocer la noticia. Aquí te compartimos las fotos del evento:

También te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Marc Anthony se convierte en papá por octava vez a sus 57 años; así presentó a su bebé

MrBeast y Thea Booysen se casan: así fue su boda

De acuerdo con detalles obtenidos por la revista PEOPLE, la boda entre Thea y MrBeast, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, se llevó a cabo en la Isla Necker, propiedad de Sir Richard Branson, ante un total de 70 familiares y amigos. La celebración dio inició el 14 de julio y se extendió a lo largo de toda una semana. Durante el evento, los invitados pudieron disfrutar de diversas actividades al aire libre, además de ser testigos de una emotiva ceremonia al mando de un buen amigo de la familia.

La canción de los novios fue “Die With a Smile” de Lady Gaga y Bruno Mars; mientras que la celebración se extendió toda la noche, con un espectáculo de música en vivo u diversos juegos de mesa.

¿Quién es Thea Booysen, la esposa de MrBeast? Así comenzó su historia de amor

Thea Booysen es una escritora, gamer y neuropsicóloga sudafricana de 28 años, también creadora de contenido. La pareja se conoció en 2022, cuando el influencer viajó a su país para grabar algunos vlogs. Durante el viaje, Thea y Jimmy coincidieron en una cena, pues un amigo en común la invitó a unirse a ellos. El flechazo fue casi instantáneo, pues la amante de los videojuegos quedó fascinada con la sencillez del creador de contenido más grande del mundo; mientras que MrBeast ha revelado en diversas ocasiones que su pasión por aprender fue lo que los unió.

La pareja hizo su relación pública en 2022, mientras que el compromiso llegó en 2024, precisamente el día de Navidad. Ahora, a un año de aquella propuesta, la dupla finalmente ha dado el “sí, acepto” en el altar.