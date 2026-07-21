ÚLTIMA HORA: Marc Anthony se convierte en papá por octava vez a sus 57 años; así presentó a su bebé

Por octava ocasión, Marc Anthony se acaba de convertir en padre. Este martes 21 de julio anunció el nacimiento de su hija Myla, a quien tuvo con su esposa Nadia Ferreira.

"Qué bendición tan grande poder compartir con ustedes la llegada de nuestra preciosa MYLA", compartió el cantante en una publicación conjunta con Nadia. "No se imaginan la felicidad que tenemos en casa, estamos en las nubes".

En la primera imagen del carrusel que publicaron podemos ver a la pareja y al hijo de 3 años que ya compartían, Marco, junto con la bebé. En la segunda imagen están juntas las manos de los 4 integrantes de la creciente familia, cada una interpuesta sobre la otra.

Fue en enero de 2026 que Marc Anthony y Nadia Ferreira compartieron por primera vez que tendrían un segundo hijo juntos, aunque en ese momento se desconocía el sexo biológico. "Qué regalo tan grande nos da la vida, Dios es grande", publicaron en la celebración de su tercer aniversario. En marzo, dieron a conocer que tendrían una niña.

Quiénes son los hijos de Marc Anthony

En 1994, Marc Anthony se convirtió en padre biológico por primera vez con su entonces novia Debbie Rosado, quien en ese tiempo era oficial de policía en Nueva York; tuvieron una niña llamada Arianna, quien en la actualidad se mantiene alejada del ojo público. En esa relación también adoptó a Chase, hijo de Debbie Rosado.

Con Dayanara Torres, su primera esposa, tuvo 2 hijos: Cristian (nacido en 2001) y Ryan (nacido en 2003).

Posteriormente, durante su década de matrimonio con Jennifer Lopez, Marc Anthony se convirtió en padre de mellizos: Emme y Max.

Recordemos que fue en 2023 cuando Nadia Ferreira y Marc Anthony se casaron en Miami, con una enorme celebración que estuvo llena de figuras públicas. Ese mismo año tuvieron a Marco, su primer hijo juntos.