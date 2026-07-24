Lanzan vaso de vidrio en la cara a artista en pleno concierto y le causan heridas (VIDEO)

La industria del entretenimiento estalla. El pasado 21 de julio, el rapero puertorriqueño Hades66 fue brutalmente agredido mientras ofrecía un concierto en una discoteca en Mallorca, España. De acuerdo con los audiovisuales que circulan en redes sociales, el artista se encontraba interpretando una de sus canciones cuando uno de los asistentes le lanzó un vaso de cristal directo al rostro. Aquí te compartimos el video.

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Como era de esperarse, la agresión le causó múltiples heridas, por lo que el aclamado rapero terminó con el rostro ensangrentado. Hades66 paró el concierto en seguida para localizar a su agresor, mientras que el equipo de seguridad también entraba en acción. Según lo compartido por el propio artista, no pudieron localizar al responsable al momento del ataque. No obstante, minutos después, lo encontraron y tomaron justicia por su propia mano; pues éste compartió imágenes de un grupo de personas golpeando a un joven.

Pero eso no quedó ahí. Horas después, Hades66 subió una fotografía más a sus redes sociales en donde se le veía con las heridas curadas, además de lanzar un mensaje directo en el que retaba a la persona que lo agredió: "Estoy en Mallorca, tira al DM para vernos que te iba a arrastrar por toda la tarima y te fuiste". Si bien ya no se sabe si el artista logró reunirse con su agresor, finalmente, el boricua tomó la situación con un poco de humor y anunció la sarcástica venta de vasos de cristal con su logo.

¿Quién es Hades66, el rapero que fue agredido con un vaso de cristal?

Hades66, cuyo nombre real es Ángel Yamil Santiago Vázquez, es un popular rapero y exponente del trap latino, originario de Guaynabo, Puerto Rico. El artista de 25 años saltó a la fama gracias a las redes sociales, donde solía subir sus freestyles. Recientemente, estrenó su álbum "EL SEI66EIS", motivo por el que se encontraba de promoción en España.

Entre sus más grandes éxitos, destacan temas como "Emociones", "Mico" y "Brillan"; mientras que a lo largo de su carrera ha logrado colaborar con otros exponentes del género, como Ñengo Flow y Luar La L.