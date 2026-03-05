Saskia Niño de Rivera pide disculpas a familia de Carmen Salinas tras polémica de Beto en Penitencia: “Soy la primera que no busca bajo ninguna circunstancia perjudicar a nadie con el trabajo que hago”

La entrevista que dio Beto a Saskia para su canal de Youtube ha causado un gran revuelo, y es que esta persona privada de su libertad dio nombres y acusó a la actriz Carmen Salinas de presuntamente ocupar a infantes para actos ilícitos; tras sus declaraciones, la dueña de Penitencia salió a pedir disculpas a la familia de la persona que mencionó su entrevistado.

¿Qué les dijo Saskia Niño de Rivera a la familia de Carmen Salinas?

Saskia quien entrevista a personas privadas de su libertad y sube el contenido a su canal de YouTube llamado Penitencia, ofreció una disculpa pública a la familia de Carmen Salinas, que fue mencionada en una de sus más recientes entrevistas que hizo la activista al convicto llamado Beto, quien acusó directamente a la actriz de haber ocupado a infantes para actos no mencionables.

“Una disculpa pública en este momento para la familia y para quien sea que se haya visto afectado por este error editorial que tuvo el capítulo. El objetivo del pódcast es concientizar a la sociedad respecto a la violencia que vivimos en México y bajo ninguna circunstancia lastimar”.

La también fundadora de Reinserta, dijo ante el chacaleo de los medios lo siguiente: “Siempre voy a celebrar que se escuchen historias como la de Beto, una historia sumamente fuerte y dolorosa. Sin embargo, reconozco y siempre lo he hecho, con toda la humildad, cuando las cosas se pudieron haber hecho distintas, porque soy la primera que no busca bajo ninguna circunstancia perjudicar absolutamente a nadie con el trabajo que hago”.

¿Mataron a Beto, el entrevistado de Saskia en Penitencia’

Tras hacerse popular la entrevista de Beto con Saskia Niño de Rivera en Penitencia, comenzaron a circular fuertes rumores sobre que, supuestamente este convicto había sido asesinado y fue el 3 de marzo de 2026 que comenzaron a difundirse noticas sobre el asesinato de este hombre, y hasta el momento no se ha reportado información real y fidedigna que asegure que, el reo haya perdido la vida.

Tras darse a conocer esta noticia, fue la misma Saskia quien a través de sus redes sociales desmintió esta noticia con una historia donde se leía que, dicha noticia era falsa: “Beto está bien, fuimos a verlo al penal. Está contento, está recibiendo muchos de los mensajes de amor que le están mandando. Le estamos haciendo una campaña para llevarle cosas a él, y a todas las personas, que como él, está en situación de vulnerabilidad. Dejen de estar diciendo que ya no está con nosotros”.

