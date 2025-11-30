Desatan rumores sobre el regreso de Jenni Rivera: ¿Nuevo documental o música?

Desde el fallecimiento de Jenni Rivera, ha dado mucho de qué hablar. Sin embargo, recientemente en sus redes sociales, se anunció un posible lanzamiento, situación que a varios usuarios ha sorprendido, ya que podría tratarse de nuevo contenido que apenas va a salir a la luz.

Son muchos los fans que se han encargado de desatar rumores al respecto, que hablan sobre un nuevo regreso para ella. A continuación te detallaremos si se trata de un nuevo documental o de música nueva, así que no te pierdas toda la información al respecto.

¿Hay un nuevo proyecto de Jenni Rivera?

Recientemente, en el Instagram de Jenni Rivera, se hizo la publicación de una “Historia”, en la que vemos la foto de la cantante, donde se anuncia el lanzamiento de un proyecto titulado “La Gran Señora-Banda”, donde se incluye un link para reservar el importante lanzamiento musical de la cantante.

Se menciona que dicho proyecto se estrenará el próximo 5 de diciembre y estará disponible en las siguientes plataformas:

Spotify

Apple Music

Amazon Music

DEEZER

TIDAL

YouTube Music

Entre los usuarios se habían creado rumores sobre avistamientos o mensajes ocultos, pero dicho proyecto se trata de grabaciones y material ya registrado, siendo una forma de continuar con el importante legado de la cantante, después de varios años de su muerte. Permitiendo que sus fans puedan seguir disfrutando de su carrera ante el regreso de la artista.

¿Cuándo murió Jenni Rivera?

La muerte de Jenni Rivera ocurrió el 9 de diciembre de 2012, por lo que próximamente se van a celebrar 13 años desde su fallecimiento. Recordemos que su muerte ocurrió mientras tomaba un viaje en avión, el cual se estrelló en el estado de Nuevo León.

Dentro del accidente aéreo, también se registró la muerte de todas las personas que estaban en la aeronave, por lo que no hubo ningún sobreviviente. Aunque las autoridades mencionaron que no se pudo explicar la causa del fallecimiento por la explosión que pasó, al día de hoy se siguen generando todo tipo de rumores e hipótesis sobre lo que ocurrió. No dejes pasar el día para que disfrutes del regreso de “La Diva de la Banda”.