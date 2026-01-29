Famoso cantante está desahuciado... médicos le dieron pocos meses de vida

Reza un dicho popular, que todo en la vida se paga, y aunque puede usarse en varios sentidos… en este caso se torna en un deceso fatídico. El cantante de 45 años informó recientemente que los doctores no le dan muchos años de vida. Su estado de salud está completamente deteriorado e indicó que aunque se creía invencible… esa mentira le golpeó en la cara. Este es el caso de Ray J.

¿Por qué no se espera que el cantante Ray J viva muchos años más?

La situación alrededor del famoso no da para más, según los últimos estudios y análisis que indican que su cuerpo está severamente afectado. En 2021 se hizo popular su internamiento en el hospital, esto por problemas que se presumieron como neumonía. En aquella ocasión, Jay terminó con oxígeno suplementario y un cuidado médico que se extendió durante un largo tiempo.

También se aclaró que en esa oportunidad no fueron problemas derivados de la famosa pandemia por Covid-19, por ello se aseguró en esta oportunidad que todo es consecuencia de su adicción al alcohol y a las drogas. Justamente por eso compartió con sus fanáticos que a pesar de que se creía invencible, esto le demostró que no hay situación que no pase factura.

Fue el pasado 25 de enero que el famoso compartió cuál es su estado físico, esto tras estar de nueva cuenta en el hospital. Por ello hizo una transmisión en vivo en Instagram, en la cual compartió que su corazón solamente funciona a un 25%, por lo que el diagnóstico médico es desalentador.

¿Quién es el cantante Ray J, quien podría morir pronto?

Con 45 años, el nacido en Misisipi es hermano de Brandy Norwood, lo que le hizo estar en el mundo de la farándula desde muy pequeño. Hoy tiene el estatus de músico, productor, empresario y personalidad de televisión. De niño se convirtió en infante actor esto antes de dedicar su vida a la música.

Ahora, comentó que cuando llegue el momento de morir no quiere ser sepultado, sino cremado. Además, ya dejó todo listo para que a su ex esposa y a sus hijos no les falte nada. Indicó que si ellos se gastan el dinero, sería su problema, él ya cumplió con lo que le tocaba.